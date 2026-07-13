Crece la preocupación entre los analistas demócratas porque la irrupción de radicales le cueste las midterms al Partido Azul

Publicado por Israel Duro 13 de julio, 2026

El escándalo que terminó con la candidatura al Senado del radical izquierdista Graham Platner ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos analistas demócratas, que ya alertan de que los mini Mandani -como los bautizó el speaker Mike Johnson- son un peligro para las opciones reales de que los demócratas puedan arretar el Congreso a los republicanos en las midterms.

James Carville, que lleva bastante tiempo clamando en el desierto contra los "falsos profetas" izquierdistas, volvió a cargar contundentemente contra los "izquierdistas idiotas" que están dañando a la visión de los votantes sobre el Partido Azul.

"Esta gente es tan j*********e estúpida que no sé qué decir al respecto. Así que ahora tenemos esta idea de que estos demócratas rebeldes… ¿y cuál es su solución? ¿Su solución es derrotar a los republicanos, presentarse contra ellos? ¡No! Su solución es derrotar a los demócratas como si formaran parte del problema.”

Sanders, ¿'culpable' de que Trump esté en la Casa Blanca"

Es más, Carville aseguró que si Trump está en la Casa Blanca es, en gran medida, por culpa del socialismo. En concreto, por culpa de Bernie Sanders en 2016. Y ahora, sus herederos, estos "izquierdistas idiotas" que se están imponiendo a lo largo y ancho de todo el país, pueden rematar la faena:

"¿Cómo ganó Trump? Te diré cómo: porque, maldita sea, Bernie Sanders es el motivo por el que Donald Trump es presidente. ¿Me oyes?".

Sin embargo, Carville apuntó que el surgimiento de este tipo de radicales no es culpa por igual de ambos partidos: “Un partido amplió el seguro médico, ¿vale? Otro partido lo echó por tierra. Un partido equilibró el presupuesto y generó prosperidad económica. El otro partido lo echó por tierra. Un partido logró un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Otro partido lo echó por tierra”.

Recuperar a la clase trabajadora, la hoja de ruta a seguir

Por último, el veterano estratega demócrata apuntó el camino que debería seguir el Partido Azul: recuperar a los trabajadores, buscando los puntos comunes entre el votante republicano:

"Me enorgullezco de ser de centro. No soy de izquierdas. No creo que haya que desmantelar el sistema. Creo que el papel del Gobierno es ayudar a la gente, colaborar con ella, facilitarle el acceso a la educación y garantizarle una jubilación segura”.