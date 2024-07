DISPARAN CONTRA TRUMP MIENTRAS REALIZABA UN MITIN EN PENSILVANIA

Publicado por Sabrina Martin Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-13T22:53:47.000Z"}

Este sábado, el expresidente Donald Trump fue escoltado fuera del escenario apenas minutos después de haber comenzado su discurso en un mitin en Butler, Pensilvania, debido a un tiroteo que interrumpió abruptamente el evento.

LO ÚLTIMO:

Elon Musk expresa su apoyo a Donald Trump tras el tiroteo



En un mensaje en redes sociales, Musk deseó una pronta recuperación para Trump, afirmando: “Apoyo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación.”

Obama reacciona al tiroteo

En una declaración emitida a través de las redes sociales, el expresidente Barack Obama emitió una declaración a través de las redes sociales sobre lo ocurrido en el mitin e hizo un llamado a la unidad y al respeto en la política estadounidense.

“No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación”, expresó.

Un testigo asegura que informó sobre un hombre sospechoso en un techo

Un testigo del mitin en Butler, Pensilvania, le dijo a la BBC que alertó a la policía y al Servicio Secreto sobre la presencia de un hombre sospechoso en un techo cercano con un rifle antes de que comenzara el tiroteo.

Según el testigo, advirtió a las autoridades sobre la posible amenaza, pero su preocupación fue desestimada y no se tomó ninguna acción preventiva.

Biden reacciona al tiroteo

El presidente Joe Biden respondió al tiroteo en el mitin de Donald Trump, expresando alivio por su seguridad y condenando el acto violento.

"Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegro de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo", expresó a través de su cuenta de X.

El tirador fue abatido

Según informes recientes, el expresidente fue rozado por las balas durante el ataque, pero se encuentra a salvo. Richard Goldinger, fiscal de distrito del condado de Butler, confirmó que una persona en la audiencia murió durante el incidente y que el tirador fue abatido por las fuerzas de seguridad. Además, otra persona resultó gravemente herida.

Momento de tensión

Trump había estado hablando durante unos cinco minutos cuando se escucharon los disparos. Inmediatamente, su equipo de seguridad corrió al escenario y lo retiró rápidamente del lugar, llevándolo a una camioneta que se alejó del mitin a gran velocidad. El exmandatario tenía sangre en un costado de su cabeza y en su oreja.

Según reportes de NBC News, se escuchó a Trump decir: "Déjame buscar mis zapatos" antes de ser escoltado. Además, se afirma que alguien gritó "Tirador caído" por el micrófono del podio, lo que aumentó la confusión y preocupación entre los asistentes.

Estado de salud de Trump

En una declaración emitida por el portavoz de Trump, Steven Cheung, se destacó el agradecimiento del expresidente hacia las fuerzas de seguridad y los socorristas por su pronta acción durante el ataque en el mitin de Pensilvania. Cheung informó que Trump está bien y está recibiendo atención médica en un hospital local, y prometió que se darán más detalles sobre su condición y el incidente a medida que se desarrollen las investigaciones.

El Servicio Secreto asegura a Trump y anuncia investigación

El Servicio Secreto anunció que se están estableciendo medidas de protección para el expresidente, y que se está liderando una investigación activa sobre el tiroteo en el mitin de Pensilvania.

En una declaración en X, Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, aseguró: “El Servicio Secreto ha implementado las medidas necesarias para proteger al expresidente y está trabajando en una investigación exhaustiva del incidente. Publicaremos más detalles cuando tengamos información adicional”.

Noticia en desarrollo…