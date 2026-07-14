EEUU lanza su tercera noche consecutiva de ataques contra Irán mientras Trump apunta a la instalación nuclear de Pickaxe Mountain

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de julio, 2026

El presidente Donald Trump ordenó este lunes el restablecimiento del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, horas antes de que las fuerzas estadounidenses lanzaran su tercera noche consecutiva de ataques contra Irán.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la nueva ronda de bombardeos comenzó a las 4:45 p.m., hora del este, por orden directa de Trump. "Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz", indicó el organismo militar.

El mandatario había anunciado más temprano en redes sociales que el bloqueo naval —levantado el 18 de junio— volvía a entrar en vigor, y que Estados Unidos cobraría un 20% sobre toda la carga que transite por el estrecho "por una cuestión de EQUIDAD". "Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del Estrecho", escribió, y agregó que su país sería reconocido como "el Guardián del Estrecho de Ormuz".

En una entrevista con el conductor de radio Hugh Hewitt, Trump adelantó que la ofensiva se extendería el martes y advirtió que el ejército estadounidense "eliminará" Pickaxe Mountain, una instalación nuclear iraní profundamente enterrada, ubicada a poco más de un kilómetro y medio al sur del sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz. Se trata de un blanco que no había sido atacado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

Trump había decidido la semana pasada dar por terminado el alto el fuego alcanzado en junio, citando los reiterados ataques del régimen iraní contra buques comerciales en el estrecho, por donde transita cerca del 20% del petróleo y el gas del mundo. Desde entonces, Estados Unidos retomó los bombardeos —con menor intensidad que en las primeras fases del conflicto— contra sistemas de misiles, defensas aéreas y embarcaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluyendo por primera vez drones marinos de ataque.

El lunes, la Casa Blanca notificó formalmente al Congreso que Estados Unidos había reanudado las hostilidades el 7 de julio, lo que reinicia un plazo de 60 días durante el cual el Pentágono puede operar en la región sin necesidad de aprobación legislativa.

La medida del bloqueo y el cobro de peajes generaron críticas de analistas, quienes advirtieron que contradice la postura histórica de Washington a favor del comercio libre en aguas internacionales, y que choca con declaraciones previas de funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio, quienes habían denunciado que ese tipo podría considerarse una violación del derecho internacional.