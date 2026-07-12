Estados Unidos lanza una tercera oleada de ataques contra Irán tras el asalto a un buque comercial en el estrecho de Ormuz

Una nueva ronda de ataques contra Irán, el 9 de julio de 2026.AFPTV / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de julio, 2026

La tensión en Oriente Medio ha escalado a niveles críticos. A las 7:15 p.m. (hora del Este) de este sábado, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) iniciaron una tercera ronda de bombardeos estratégicos contra posiciones iraníes.

La acción militar fue ordenada de manera directa por el comandante en jefe, el presidente Donald Trump, luego de que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica ejecutaran un flagrante ataque contra el M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba pacíficamente por el estrecho de Hormuz.

La agresión de Teherán contra la embarcación civil dejó un saldo alarmante: un tripulante civil se encuentra desaparecido y la nave quedó completamente incapacitada para continuar su ruta debido a un incendio a bordo y a severos daños estructurales en la sala de máquinas.

Ante la reincidencia criminal del régimen, el comunicado oficial del CENTCOM fue tajante al señalar que a Irán se le otorgó una nueva oportunidad para demostrar su adhesión al Memorando de Entendimiento tras los ataques previos a buques comerciales, "pero ha vuelto a fallar".

Despliegue de disuasión y patrullajes aéreos ininterrumpidos

La respuesta de la administración Trump busca imponer un costo financiero y militar insostenible para Teherán, degradando sistemáticamente su capacidad de hostigar las vías de comercio global.

El reportero de Fox News, Lucas Tomlinson, confirmó este sábado que las fuerzas estadounidenses se encontraban en alerta máxima para reanudar las incursiones luego de una breve pausa estratégica empleada para evaluar los movimientos del enemigo.

El Pentágono mantiene una postura de fuerza dominante en el teatro de operaciones que incluye el despliegue de dos grupos de combate de portaaviones de la Armada, entre ellos el USS Abraham Lincoln, que suma más de 200 días de misión ininterrumpida sin escalas en puerto.

Como muestra del músculo militar desplegado en la región, el CENTCOM difundió imágenes de misiones de reabastecimiento aéreo en las que un avión cisterna KC-135 Stratotanker suministraba combustible a cazas F-16 de la Fuerza Aérea durante patrullajes fronterizos estratégicos.

Esta movilización ratifica la determinación de Washington de no ceder el control de las aguas internacionales a las milicias patrocinadas por el fundamentalismo islámico.