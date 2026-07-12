Clásico de máxima tensión: Argentina e Inglaterra se enfrentarán en las semifinales del Mundial

La selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, celebra la clasificación a semifinales.Odd ANDERSEN / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de julio, 2026

El Mundial 2026 ha configurado un escenario de alta tensión e innegable carga histórica para las semifinales. Argentina e Inglaterra se verán las caras el próximo miércoles en Atlanta tras superar dos durísimas e intensas batallas que requirieron de la prórroga.

El combinado sudamericano logró mantenerse como el único exponente del continente americano con posibilidades de revalidar el título, rompiendo el asedio de las potencias de la UEFA que amenazaban con monopolizar las instancias definitivas en suelo estadounidense.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, fiel a su tradición de templar el carácter ante la adversidad, logró sellar su clasificación en Kansas City al vencer por 3-1 a una rocosa selección de Suiza.

El encuentro llegó al tiempo extra tras un empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, un resultado que los helvéticos sostuvieron con firmeza a pesar de competir en inferioridad numérica desde el minuto 72 por la expulsión de uno de sus futbolistas.

El rugido de los Leones en Miami y la polémica con el VAR

A primera hora, en el estadio de Miami, la selección de Inglaterra firmó su pasaporte a la ronda de los cuatro mejores al derrotar 2-1 a la revelación del torneo, Noruega.

El gran protagonista de la jornada fue el mediapunta del Real Madrid, Jude Bellingham, quien lideró la remontada británica con un zurdazo cruzado en el descuento de la primera mitad y, posteriormente, capitalizó un rebote en el minuto 93 para quebrar las aspiraciones de los escandinavos capitaneados por Erling Haaland.

El compromiso no estuvo exento de controversias. La delegación noruega protestó enérgicamente el tanto del empate inglés, argumentando que el balón golpeó el cable de la cámara aérea tras un saque de puerta del guardameta Orjan Nyland, alterando la trayectoria del esférico.

Pese a las reclamaciones sobre las imágenes televisivas, la FIFA intervino con celeridad emitiendo un comunicado en el que aseguró que no existía "ninguna prueba" contundente que demostrara dicho impacto.

Jerarquía en la prórroga y un duelo con cuentas pendientes

En Kansas City, la resistencia helvética finalmente cedió ante la insistencia de la ofensiva albiceleste. En el minuto 112, Julián Álvarez destrabó el marcador con un espectacular disparo de media distancia que batió las redes suizas, desatando la euforia en el banquillo argentino.

Ya en el epílogo del tiempo añadido (120+1'), Lautaro Martínez sentenció el compromiso anotando el tercer gol definitivo frente a una escuadra europea diezmada por el desgaste físico y la ausencia previa de su joven promesa, Johan Manzambi.

El choque del miércoles revivirá una de las rivalidades futbolísticas y culturales más intensas del planeta, con antecedentes que remiten de forma inevitable a los cuartos de final de México 1986.

Los ingleses, que buscan acceder a su primera final global desde 1966 bajo la dirección técnica del alemán Thomas Tuchel, medirán sus fuerzas contra los campeones defensores. El técnico Scaloni valoró la vigencia de su capitán Lionel Messi de cara al decisivo encuentro: "A lo mejor la gente que no lo conoce esperaba que con 39 años no esté a la altura, pero mientras él quiera va a ser el mejor".

Con información de AFP.