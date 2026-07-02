La Casa Blanca condiciona el cese al fuego y amenaza a Teherán con reactivar los ataques aéreos si reconstruye su programa nuclear

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de julio, 2026

El vicepresidente JD Vance emitió este miércoles una advertencia directa al régimen de Irán, dejando abierta la posibilidad de que Washington reanude las operaciones militares si el actual alto al fuego de 60 días concluye sin un acuerdo definitivo de paz.

La postura de la Casa Blanca fija una línea de máxima firmeza en un momento en que los equipos diplomáticos intentan concretar los detalles de una resolución de largo plazo en el Medio Oriente.

"El presidente no va a enviar de vuelta a nuestro ejército a menos que tenga que hacerlo, a menos que haya un propósito claramente definido para ello", señaló Vance ante los periodistas tras un discurso en la Estación Aeronaval de Oceana en Virginia Beach, Virginia.

El vicepresidente fue tajante al condicionar la paz a la conducta de Teherán: "Si tenemos que hacer más, por supuesto, eso depende un poco de los iraníes. Si intentan reconstruir su programa nuclear, si intentan empezar a disparar contra buques comerciales otra vez, eso va a cambiar nuestro cálculo".

Negociaciones bajo la doctrina de máxima presión

Estados Unidos mantiene una frágil tregua con Irán desde abril, luego de una intensa campaña de bombardeos de siete semanas emprendida por la administración Trump para neutralizar las ambiciones nucleares del país asiático.

Ambas naciones pactaron un margen de 60 días para consolidar el memorando de entendimiento de 14 puntos firmado por el presidente Donald Trump el pasado 17 de junio. Actualmente, el enviado especial para la región, Steve Witkoff, y Jared Kushner encabezan las comitivas técnicas en Doha, Qatar, empleando la intermediación de Pakistán y Qatar ante la falta de diálogo directo.

El mandatario estadounidense ha ratificado que el desmantelamiento del uranio altamente enriquecido en manos iraníes constituye la prioridad indiscutible del conflicto.

Al respecto, Trump se mostró optimista este miércoles en Washington al declarar ante la prensa que "la desnuclearización de Irán está avanzando bien", agregando sobre las gestiones en el golfo Pérsico que "han tenido muy buenas reuniones, y ya veremos".

Washington retiene la ventaja estratégica en el tablero regional

Pese a la complejidad de las mesas de diálogo indirecto, el liderazgo republicano insiste en que las fuerzas armadas estadounidenses ya cumplieron con los objetivos estratégicos esenciales durante la fase de hostilidades.

De acuerdo con el análisis de la Casa Blanca, la disuasión militar ha dejado al régimen iraní en una posición de clara debilidad negociadora.

En una entrevista previa concedida al programa The Ingraham Angle de Fox News, Vance subrayó el éxito de la campaña militar previa sobre los intereses nacionales. "Tenemos todas las cartas en la negociación", enfatizó el vicepresidente, concluyendo que "obviamente queremos que sea exitosa, pero incluso si no lo es, hemos cumplido la misión principal, que es garantizar que los iraníes nunca tengan un arma nuclear".

Asimismo, recordó que Trump "mantiene un montón de opciones", lo que incluye la reactivación inmediata de los ataques aéreos si las salvaguardas colapsan.