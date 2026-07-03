La Justicia limita las detenciones prolongadas de inmigrantes por parte de ICE y obliga a ofrecer fianza tras 90 días

Publicado por Carlos Dominguez 3 de julio, 2026

Una corte de apelaciones federal dictaminó este jueves que las autoridades migratorias no pueden mantener detenidos indefinidamente a inmigrantes mientras se resuelven sus casos de deportación.

En una decisión dividida (2-1), el Quinto Circuito de Apelaciones de EEUU estableció que Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe ofrecer a los detenidos la posibilidad de solicitar una fianza después de 90 días de detención. El fallo favorece a los inmigrantes detenidos en estados bajo su jurisdicción, principalmente Texas y Luisiana.

La Cláusula de Debido Proceso como base del fallo

Según informó Fox News, la jueza Leslie Southwick, quien redactó la opinión mayoritaria, recordó que la Cláusula de Debido Proceso de la Constitución protege a toda persona que se encuentra en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio.

"La grandeza histórica de nuestra Constitución radica en que no hace excepciones cuando se trata de derechos básicos, incluido el derecho a ser escuchado cuando se priva a alguien de su libertad", señaló Southwick.

Críticas al fallo y la respuesta del DHS

El juez Cory Wilson, en su voto disidente, criticó la decisión argumentando que la mayoría restaba importancia a la amplia autoridad que la Constitución otorga al Congreso en materia de inmigración.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) manifestó su desacuerdo con la sentencia y aseguró que mantiene su confianza "en su posición legal respecto a la detención obligatoria".