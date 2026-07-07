Un petrolero es alcanzado por un "proyectil desconocido" en la zona del estrecho de Ormuz, según la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido

Publicado por VozMedia StaffAFP 7 de julio, 2026

Un "proyectil desconocido" impactó y provocó un incendio en un petrolero frente a la costa de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el lunes, según informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO. El incidente se produjo cerca de una de las rutas de transporte de energía más importantes del mundo, a pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y de los esfuerzos en curso para alcanzar un acuerdo de paz duradero.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) indicó que el incidente tuvo lugar a ocho millas náuticas al este de Limah, en Omán. "Un petrolero ha informado de que ha sido alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que ha provocado un incendio, mientras navegaba en dirección sur", señaló la UKMTO en una publicación en X.

La agencia señaló que no se habían registrado víctimas ni daños medioambientales. «Se recomienda a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a la UKMTO», añadió la agencia, indicando que las autoridades estaban investigando el caso.

Funcionarios estadounidenses: Irán "disparó al menos dos misiles contra buques mercantes"

El medio de comunicación estadounidense Axios informó a última hora del lunes de que Irán había «disparado al menos dos misiles contra buques mercantes», citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos. Uno de los funcionarios declaró al medio que un segundo buque también había sido alcanzado y había sufrido daños importantes. La AFP no ha podido confirmar de forma independiente la noticia de Axios . El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

El estrecho de Ormuz fue el epicentro de las tensiones durante la guerra de Oriente Medio, cuando Irán bloqueó la vía navegable y varios buques mercantes fueron objeto de ataques, lo que provocó una fuerte subida de los precios mundiales de la energía.