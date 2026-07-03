Melania Trump ganó más de 17,2 millones de dólares en 2025 con su documental, las ventas de su libro y los NFT

Publicado por Williams Perdomo 3 de julio, 2026

La primera dama Melania Trump obtuvo ingresos superiores a los 17,2 millones de dólares durante 2025 por concepto de su documental, la venta de su libro de memorias y activos digitales NFT, según la declaración financiera anual certificada del presidente Donald Trump.

El documento revela que la mayor fuente de ingresos de Melania Trump fue la tarifa de licencia del documental Melania, que sigue sus actividades durante los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025. Según la declaración financiera, recibió 10,71 millones de dólares por ese concepto.

Amazon MGM Studios pagó 40 millones de dólares por los derechos del documental y destinó otros 35 millones de dólares a su promoción. El documental, estrenado en los cines en enero de 2026, recaudó 16,6 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, de acuerdo con Box Office Mojo.

La declaración financiera también muestra que Melania Trump obtuvo 6.011.259 dólares por la venta de NFT y otros artículos de colección digitales. Entre ellos figuran la serie digital de fotografías On The Move, basada en la campaña presidencial de 2024, y MetaRose, una animación creada para conmemorar el Mes Nacional del Acogimiento Familiar en 2022.