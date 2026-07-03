Polémica judicial en Luisiana: imputan a la fiscal general por intimidación y el gobernador promete indultarla

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de julio, 2026

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, fue imputada este jueves después de que un gran jurado concluyera una investigación sobre acusaciones de que amenazó a funcionarios públicos de Nueva Orleans, según confirmó la exjueza Laurie White, quien actúa como fiscal especial en el caso. Tras varias semanas de deliberaciones, el gran jurado emitió una acusación de 16 cargos, imputando a Murrill por ocho cargos de incumplimiento de deberes en el ejercicio del cargo y ocho cargos de intimidación.

La abogada de Murrill, Laura Rodrigue Cannizzaro, criticó duramente la acusación y la calificó como un abuso del sistema judicial. Asimismo, aseguró que presentará recursos de emergencia para impugnar el caso, argumentando la existencia de conflictos de interés. También cuestionó la integridad del proceso del gran jurado después de que información relacionada con la investigación fuera filtrada a los medios de comunicación.

En declaraciones a la prensa a las afueras del tribunal, White confirmó que el gran jurado había concluido su trabajo y presentado formalmente los cargos contra la fiscal general. “El gran jurado ha presentado una acusación formal; ahora se trata de un asunto penal”, declaró White a los periodistas. Después de la acusación, el juez del Tribunal Penal del Distrito de Orleans, Leon Roche, emitió una orden de arresto contra Murrill y fijó una fianza de 25.000 dólares por cada cargo, para un total de 400.000 dólares.

El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, también condenó el proceso judicial y prometió públicamente indultar a Murrill si finalmente es condenada. “Quiero informar a los grandes ciudadanos de Luisiana que se preocupan por el Estado de derecho que nuestra fabulosa @AGLizMurrill no tendrá que preocuparse por ver su reputación manchada por este gran jurado de pacotilla o por el tribunal de pacotilla de Orleans, porque la indultaré tan pronto como la ley me lo permita. ¡El sistema de justicia penal en Orleans es un circo en su máxima expresión y no vamos a permitirlo!”, escribió en su cuenta oficial de X.

El caso gira en torno a acusaciones de que Murrill intentó presionar a funcionarios electos de Nueva Orleans, entre ellos la alcaldesa demócrata Helena Moreno, el fiscal de distrito Jason Williams —quien se apartó de la investigación— y cinco miembros del Concejo Municipal. Los fiscales sostienen que, en mayo, Murrill envió cartas a esos funcionarios advirtiéndoles que sus cargos podrían estar en riesgo y que podrían enfrentar consecuencias si continuaban oponiéndose a una nueva ley estatal que fusiona las oficinas del secretario del tribunal penal y del secretario del tribunal de distrito de la ciudad.