Publicado por Israel Duro 5 de julio, 2026

China liberó al pastor Ezra Jin, líder de una iglesia evangélica no oficial en China, quien permanecía detenido desde octubre, confirmó el domingo su movimiento religioso. Las autoridades comunistas de Pekin explicaron que ni el hecho en sí ni la fecha elegida son fortuitas: la salida de prisión se debe a la mediación de Donald Trump ante Xi Jinping en su encuentro en Pekín, y el momento, "un gesto de buena voluntad en coincidencia" con el día de la independencia de Estados Unidos".

Jin fundó en 2007 la Iglesia de Sión, un grupo religioso independiente donde participan creyentes que prefieren evitar las denominaciones cristianas autorizadas por el régimen comunista de Pekín.

"Sospechas de uso ilegal de redes de información"

Conocido por su nombre chino Mingri, Jin fue detenido el 10 de octubre por "sospechas de uso ilegal de redes de información". El grupo de derechos humanos ChinaAid indicó el sábado en un comunicado que Jin llegó a Los Ángeles tras ser liberado de su detención en China, informa AFP.

El pastor fue informado por las autoridades chinas que su liberación fue "el resultado de las discusiones entre el presidente estadounidense Donald J. Trump y el presidente chino Xi Jinping", según el comunicado.

Agregó que la liberación fue presentada por China como "un gesto de buena voluntad en coincidencia" con el día de la independencia de Estados Unidos.

"Esperemos que esto sea la señal de un giro positivo para las personas de fe en China"

"Le damos gracias a Dios por este tremendo milagro", declaró la hija de Jin, Grace, en el comunicado de la iglesia. "Esperemos que esto sea la señal de un giro positivo para las personas de fe en China", agregó.