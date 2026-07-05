Mojtaba Jamenei, el gran ausente en el funeral oficial de su padre

Publicado por Israel Duro 5 de julio, 2026

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, fue el gran ausente en los actos organizados por los dirigentes iraníes en honor a su padre y predecesor, Ali, quien murió el primer día de los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás. Los otros tres hijos del difunto líder supremo, Masoud, Mustafá y Meysam, asistieron todos al funeral.

Gravemente herido en el mismo ataque que se cobró la vida de su padre, Mojtaba no ha vuelto a aparecer en público desde entonces. De hecho, los mensajes que el régimen le atribuye son leídos por terceros, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre su estado e incluso sobre si sigue con vida.

El mayor de los Jamenei gobernó la República Islámica desde 1989 hasta que fue asesinado a los 86 años en un ataque aéreo el primer día de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

Varias autoridades, entre ellas el presidente Masoud Pezeshkian y el jefe de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi se unieron a las ceremonias del domingo, junto con una multitud que acudió a presentar sus últimos respetos en Teherán. La ceremonia se celebró en el complejo religioso de la Gran Mosalla de Teherán y fue oficiada por el destacado clérigo chií Ja'far Sobhani, un erudito de 97 años que imparte clases en seminarios de la ciudad santa de Qom.

Estrictas medidas de seguridad

El domingo fue declarado día festivo en todo Irán. Más tarde, ese mismo día, el cuerpo de Jamenei será trasladado fuera de la Gran Mosalla, donde se encuentra expuesto, como parte de los preparativos para las procesiones que tendrán lugar el lunes por la capital.

El vasto complejo y las calles circundantes estaban abarrotados de dolientes el domingo por la mañana, según pudieron comprobar los periodistas de la AFP. Dado que se prevé que las temperaturas superen los 35 °C, se repartieron refrescos a muchos de los asistentes mientras se dirigían a la Gran Mosalla; algunos llevaban banderas iraníes o retratos del difunto Jamenei.

Las autoridades han indicado que esperan que más de 10 millones de personas participen en las ceremonias de la capital. Se han impuesto estrictas medidas de seguridad y los medios oficiales han advertido del riesgo de aplastamientos por aglomeración.

"Más de 4 000 personas acudieron a los centros médicos situados en la Mosalla de Teherán y sus alrededores", informó el domingo la agencia oficial de noticias iraní IRNA, aunque no se han registrado fallecimientos.

Los líderes iraníes están haciendo apariciones públicas

Las imágenes de la televisión estatal mostraron a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador en las conversaciones con Estados Unidos, asistiendo a las oraciones. También se vio a Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria.

El ataúd de Jamenei, cubierto con la bandera iraní y coronado con su turbante negro, fue colocado junto a los de cuatro familiares que también fallecieron en los ataques de febrero, entre ellos una nieta pequeña.

Jamenei: un legado de confrontación con Occidente

Jamenei siguió durante mucho tiempo una línea de confrontación con Occidente, y Teherán lleva años prestando apoyo a grupos armados antiestadounidenses y antiisraelíes en todo Oriente Medio, entre ellos el grupo palestino Hamás y el libanés Hezbolá.

Delegaciones de ambos grupos se reunieron el sábado con el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, según informaron los medios estatales iraníes, mientras que representantes de los rebeldes hutíes de Yemen y de la Yihad Islámica Palestina, aliada de Hamás, también asistieron a las ceremonias fúnebres.

Tras las procesiones por Teherán el lunes, el féretro de Jamenei será trasladado el martes a Qom, y luego, el miércoles, al vecino Irak, antes de su entierro el jueves en su ciudad natal de Mashhad, al noreste del país.