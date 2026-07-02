Indignación en Minnesota: Tim Walz indulta a un inmigrante ilegal condenado por abuso sexual de una niña de 10 años

Publicado por Joaquín Núñez 2 de julio, 2026

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, concedió un perdón estatal a un inmigrante ilegal condenado por abusar sexualmente de una niña de 10 años. Se trata de Tou Lue Vang, condenado en 2006 por abuso sexual infantil en primer grado.

La medida fue aprobada el pasado 10 de junio por la Junta de Indultos de Minnesota, integrada por el gobernador Walz, el fiscal general del estado, Keith Ellison, y la presidenta de la Corte Suprema de Minnesota, Natalie Hudson.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre de origen laosiano agredió sexualmente a la niña repetidamente entre 2002 y 2006, llegando incluso a ofrecerle 10 dólares para que guardara silencio sobre el abuso.

La agencia precisó además que Vang ingresó a Estados Unidos por California en 1994 y posteriormente obtuvo un estatus legal. Durante el proceso judicial, el hombre se declaró culpable mediante un acuerdo con la fiscalía, por el cual se declaró culpable y fue posteriormente sentenciado. Tras la condena, su estatus fue revocado y se firmó una orden de deportación.

El anuncio fue ampliamente criticado por la Administración Trump. "La decisión del gobernador Tim Walz de indultar a un extranjero ilegal condenado por violar a una menor para que pueda permanecer en nuestro país es repugnante", expresó al respecto Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS.

"Estos son los extranjeros ilegales delincuentes a los que él y sus políticos de Minnesota, partidarios de las ciudades santuario, están protegiendo. Tou Lue Vang perdió su estatus legal tras ser condenado por agredir sexualmente en repetidas ocasiones a una niña de 10 años. Tras la condena, se le inició un proceso de expulsión y un juez dictó una orden definitiva de expulsión en su contra. Este indulto eliminará las condenas que justificaban la expulsión de este violador de menores de los Estados Unidos", añadió.

El DHS también remarcó que, durante el proceso judicial inicial, Vang intentó justificar sus acciones diciendo que para él “es algo cultural, casarse y tener relaciones sexuales con niñas de tan solo 12 años".