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Un partido cada vez más a la izquierda: la mayoría de los demócratas afirma que votaría por un "socialista democrático"

Una encuesta de Economist/YouGov reveló que ante la pregunta de si votarían alguna vez por un candidato que se identificara como "socialista democrático", el 62% de los demócratas respondió afirmativamente. Solo el 11% aseguró que no lo haría, mientras que el 27% dijo no estar seguro.

Kamala Harris da un discurso durante la Convención Demócrata.

Kamala Harris da un discurso durante la Convención Demócrata.AFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

La mayoría de los votantes demócratas estaría dispuesta a respaldar en las urnas a un candidato que se definiera como "socialista democrático". Así lo reveló una encuesta nacional de Economist/YouGov realizada entre el 26 y el 29 de junio.

Ante la pregunta de si votarían alguna vez por un candidato que se identificara como "socialista democrático", el 62% de los demócratas respondió afirmativamente. Solo el 11% aseguró que no lo haría, mientras que el 27% dijo no estar seguro.

Los resultados contrastan con los del electorado republicano: el 85% afirmó que no votaría por un candidato con esa definición ideológica y apenas un 3% respondió que sí. Entre los independientes, el 40% dijo que no lo apoyaría, frente al 24% que sí lo haría.

The Economist/YouGov Poll by Williams Perdomo

En el conjunto de los encuestados, el 45% respondió que no votaría por un "socialista democrático", el 29% dijo que sí y el 26% se mostró indeciso.

La encuesta también refleja una mayor aceptación de esa corriente entre los sectores más progresistas del electorado. El 73% de quienes se identifican como liberales afirmó que votaría por un "socialista democrático". Asimismo, el 64% de quienes votaron por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 respondió afirmativamente, frente a solo el 5% de los votantes de Donald Trump.

El socialismo gana terreno entre los demócratas

El sondeo también preguntó qué sistema económico consideran mejor los estadounidenses. Entre los demócratas, el 34% eligió el socialismo, frente al 22% que optó por el capitalismo. Entre los republicanos ocurrió lo contrario: el 74% se decantó por el capitalismo y el 5% por el socialismo.

En otra pregunta, el 58% de los demócratas aseguró tener una opinión favorable del socialismo, mientras que el 11% expresó una opinión desfavorable. Entre los republicanos, el 71% manifestó una opinión desfavorable y el 11% una favorable.

La encuesta de Economist/YouGov se realizó entre el 26 y el 29 de junio de 2026 sobre una muestra de 1.606 ciudadanos adultos estadounidenses y tiene un margen de error de ±3,2%.

Las primarias de Colorado, una radiografía del Partido Demócrata  

Los datos se conocen después de que las primarias demócratas de Colorado demostraran que el Partido Azul avanza sin frenos hacia el socialismo. La joven candidata de izquierda radical Melat Kiros se impuso a Diana DeGette, la veterana representante que lleva 15 años en el escaño del primer distrito del estado.

A sus 29 años, Kiros es una más de la hornada de jóvenes socialistas -comunistas, en palabras de Trump y el GOP-, que avanzan con paso firma hacia el Capitolio con el fin de dar un vuelco a la política nacional. En el caso de la joven nacida en Etiopía, este triunfo, en un distrito fuertemente demócrata, es casi una garantía de que conseguirá su propósito el próximo noviembre.

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