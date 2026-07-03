Un partido cada vez más a la izquierda: la mayoría de los demócratas afirma que votaría por un "socialista democrático"

Publicado por Williams Perdomo 3 de julio, 2026

La mayoría de los votantes demócratas estaría dispuesta a respaldar en las urnas a un candidato que se definiera como "socialista democrático". Así lo reveló una encuesta nacional de Economist/YouGov realizada entre el 26 y el 29 de junio.

Ante la pregunta de si votarían alguna vez por un candidato que se identificara como "socialista democrático", el 62% de los demócratas respondió afirmativamente. Solo el 11% aseguró que no lo haría, mientras que el 27% dijo no estar seguro.

Los resultados contrastan con los del electorado republicano: el 85% afirmó que no votaría por un candidato con esa definición ideológica y apenas un 3% respondió que sí. Entre los independientes, el 40% dijo que no lo apoyaría, frente al 24% que sí lo haría.

En el conjunto de los encuestados, el 45% respondió que no votaría por un "socialista democrático", el 29% dijo que sí y el 26% se mostró indeciso.

La encuesta también refleja una mayor aceptación de esa corriente entre los sectores más progresistas del electorado. El 73% de quienes se identifican como liberales afirmó que votaría por un "socialista democrático". Asimismo, el 64% de quienes votaron por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 respondió afirmativamente, frente a solo el 5% de los votantes de Donald Trump.

El socialismo gana terreno entre los demócratas



El sondeo también preguntó qué sistema económico consideran mejor los estadounidenses. Entre los demócratas, el 34% eligió el socialismo, frente al 22% que optó por el capitalismo. Entre los republicanos ocurrió lo contrario: el 74% se decantó por el capitalismo y el 5% por el socialismo.

En otra pregunta, el 58% de los demócratas aseguró tener una opinión favorable del socialismo, mientras que el 11% expresó una opinión desfavorable. Entre los republicanos, el 71% manifestó una opinión desfavorable y el 11% una favorable.

La encuesta de Economist/YouGov se realizó entre el 26 y el 29 de junio de 2026 sobre una muestra de 1.606 ciudadanos adultos estadounidenses y tiene un margen de error de ±3,2%.