El tribunal de apelación falla a favor de la Administración Trump en el asunto de la retirada de carteles en los parques nacionales

Publicado por Just The News 3 de julio, 2026

Un tribunal federal de apelación revocó el jueves la orden de un tribunal de primera instancia que exigía al Servicio de Parques Nacionales (NPS) restituir las exposiciones y los carteles que habían sido retirados por la administración Trump.

La sentencia del tribunal de primera instancia habría ordenado la reinstalación de los carteles y las exposiciones que la administración Trump había ordenado retirar por considerar que menospreciaban a los estadounidenses, según The Hill.

Sin embargo, los jueces del Tribunal de Apelación del Primer Circuito consideraron que la administración Trump «demostró de forma contundente que los perjuicios en los que se basó el tribunal de primera instancia» no cumplían los requisitos para dictar una medida cautelar. Asimismo, consideraron que los grupos que demandaban al Gobierno «no pueden demostrar que la suspensión de la orden del tribunal de distrito… les causaría un perjuicio sustancial».

La orden de la Administración Trump consistía en que el NPS revisara todo el contenido dirigido al público, no solo en busca de mensajes que menospreciaran a los estadounidenses, sino también de mensajes que «hacen hincapié en cuestiones ajenas a la belleza, la abundancia o la grandeza» de los elementos naturales, según el medio.

La orden provocó que se retiraran del National Mall decenas de carteles y exposiciones.

Una organización llamada Democracy Forward, que representa a los colectivos que demandaron al NPS, se mostró decepcionada, pero argumentó que se trataba únicamente de un revés procesal.

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