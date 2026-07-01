EEUU rechaza renovar el T-MEC en su forma actual y pide más tiempo para renegociar

Publicado por Carlos Dominguez 1 de julio, 2026

La Administración Trump decidió este miércoles no extender el tratado de libre comercio con Canadá y México (T-MEC) en sus términos actuales, argumentando que necesita más tiempo para resolver los desacuerdos comerciales con sus dos socios.

De haberse renovado este miércoles, el acuerdo habría quedado automáticamente prorrogado por 16 años adicionales. Según informó AFP, el tratado continuará renovándose de forma anual mientras duren las negociaciones, a menos que alguno de los tres países lo denuncie formalmente.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual", afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en un comunicado emitido tras una reunión virtual con sus homólogos de México y Canadá.

Greer aseguró que Washington seguirá trabajando con ambos países "para abordar las deficiencias del acuerdo y reducir nuestros déficits comerciales".

El T-MEC seguirá vigente "hasta que se resuelvan esos asuntos o hasta la terminación del propio Acuerdo", señaló la Casa Blanca.

La postura del presidente Trump

A principios de este mes, el presidente Trump ya había adelantado que no estaba dispuesto a renovar el pacto tal como está, a pesar de que él mismo impulsó su firma en 2020 durante su primer mandato.

El presidente quiere concesiones concretas para favorecer la producción y exportaciones estadounidenses, especialmente en el sector automotriz y agrícola, y reducir la influencia china en la cadena de suministro de América del Norte.

Trump ha sido enfático al afirmar que Estados Unidos "no necesita nada" de Canadá ni de México, mientras que ambos países, según él, "necesitan muchas cosas" de la economía estadounidense.

Una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México está programada para el próximo 20 de julio. Hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para las conversaciones con Canadá.