John Brennan demanda al Departamento de Justicia mientras enfrenta una investigación por el origen de la ‘trama rusa’

Publicado por Joaquín Núñez 1 de julio, 2026

John Brennan, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), demandó al Departamento de Justicia (DOJ). El exfuncionario está siendo investigado por los orígenes del llamado 'Russiagate'.

La demanda llega después de que un gran jurado federal comenzara a investigar a antiguos funcionarios de inteligencia y del FBI vinculados al origen de la 'trama rusa', entre ellos Brennan, quien fue director de la CIA durante la administración de Barack Obama. En noviembre de 2025,un gran jurado federal citó a declarar al exdirector de la CIA como parte de la investigación al respecto.

En concreto, Brennan solicita una orden judicial que obligue al DOJ a conservar los registros de las investigaciones federales en curso en su contra, puesto que considera que esos documentos podrían ser clave para su defensa ante una eventual acusación.

El exfuncionario sostiene que la investigación en su contra tiene motivaciones políticas y busca obligar al Gobierno a preservar documentos y comunicaciones internas que, según su defensa, podrían demostrar que se trata de una represalia por su papel en las investigaciones que marcaron los primeros meses de la presidencia de Trump.

Los abogados de Brennan argumentaron que cualquier acusación federal en contra de su cliente será impugnada inmediatamente en los tribunales por ser "inconstitucionalmente vengativa y selectiva".

"Esta Administración ha adoptado una política de utilizar los procesos penales y las acciones judiciales para castigar a quienes el presidente considera sus adversarios", escribió el equipo legal de Brennan en la demanda, presentada ante un tribunal federal de Washington DC.

"Es en este contexto que el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, John O. Brennan, está siendo objeto de una investigación y un proceso judicial por motivos de venganza", añadieron los abogados.

El caso fue asignado a la jueza de distrito, Jia Cobb, nominada en 2021 por el presidente Joe Biden.

El llamado 'Russiagate' fue la investigación sobre la supuesta coordinación entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016. El caso nació a partir de acusaciones de que Moscú había interferido en los comicios para beneficiar a Trump, y tuvo como protagonistas a funcionarios como Brennan, entonces director de la CIA. Años después, el fiscal especial Robert Mueller confirmó la interferencia rusa, pero no encontró pruebas de que Trump o su campaña hubieran conspirado criminalmente con Moscú.