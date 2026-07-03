Julian Nagelsmann dimite tras la eliminación de Alemania
La Federación Alemana de Fútbol (DFB) piensa ahora en Jurgen Klopp como su nuevo técnico, según apuntas varios medios.
El técnico de Alemania Julian Nagelsmann ha presentado su dimisión después de ser eliminado en los dieciseisavos del Mundial 2026 y no superar las expectativas puestas sobre el segundo combinado nacional más laureado del torneo.
A pesar de acabar en primera posición en la fase de grupos, la derrota sufrida frente a Paraguay en los penaltis en el inicio de las eliminatorias directas ha detonado la estabilidad de la Mannschaft y ha propiciado el adiós de Nagelsmann.
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Según reportó AFP y otros medios, fue la Federación Alemana de Fútbol (DFB) la que solicitó al técnico su marcha voluntaria.
Nagelsmann asumió el cargo de técnico de la Mannschaft en 2023, tras haber dirigido a equipos como el Bayern de Munich o al RB Leipzig. Se rumorea con que la DFB apostará por Jurgen Klopp como sustituto.
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