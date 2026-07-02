Las incógnitas sobre la salud de Mitch McConnell aumentan tras revelarse que fue encontrado inconsciente

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de julio, 2026

Las dudas sobre el estado de salud del senador republicano Mitch McConnell continúan luego de que un audio de los servicios de emergencia, divulgado recientemente, revelara que el legislador de Kentucky fue encontrado inconsciente en su residencia de Washington DC antes de ser trasladado a un hospital el mes pasado. La grabación, obtenida a partir de una llamada de emergencia realizada el 14 de junio y reportada por el medio Punchbowl News, recoge el momento en que los operadores solicitaron el envío de un equipo de Soporte Vital Avanzado (ALS) tras informar que McConnell se encontraba "inconsciente".

El mismo día de su ingreso, la oficina de McConnell emitió un breve comunicado confirmando que "fue ingresado al hospital esta mañana" y que estaba "recibiendo una excelente atención". Posteriormente, su portavoz, David Popp, aseguró que el senador "estaba trabajando estrechamente con su equipo en asuntos del Senado y de Kentucky mientras continúa su recuperación".

Desde entonces, el senador, de 82 años, no ha regresado al Senado, y ni su oficina ni los líderes del Congreso han ofrecido un calendario sobre cuándo podría retomar sus funciones. Si bien las solicitudes de información adicional sobre su estado de salud y los motivos de su hospitalización no han recibido respuesta, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien sucedió a McConnell al frente del liderazgo republicano, afirmó que el legislador de Kentucky continúa al tanto de la actividad legislativa a pesar de su ausencia del Capitolio.

McConnell, quien ya anunció que se retirará del Senado al concluir su actual mandato a finales de este año, ha sufrido varios problemas de salud en los últimos años. Su hospitalización de junio fue la segunda de este año, después de permanecer más de una semana ingresado en febrero mientras recibía tratamiento por síntomas similares a los de la gripe.