España: una investigación vincula al expresidente Zapatero con negocios de blanqueo, la mafia rusa y el régimen cubano

Publicado por Diane Hernández 3 de julio, 2026

Una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de España sitúa a Cuba como escenario de una presunta operación de inversión vinculada a una red investigada por blanqueo de capitales y señala que empresarios españoles recurrieron al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para facilitar negociaciones con altos funcionarios del régimen cubano.

La información, revelada por El Español a partir del sumario de la denominada 'Operación Strongbox', sostiene que varios empresarios alicantinos con presuntos vínculos con una organización dedicada al lavado de dinero intentaron desarrollar en la Isla un gran parque solar fotovoltaico, con un esquema de pago basado en la entrega de minerales estratégicos en lugar de dinero.

El entorno de Zapatero

Según los informes policiales citados por ese medio, las conversaciones telefónicas intervenidas muestran que, cuando las negociaciones con funcionarios cubanos se estancaron, uno de los empresarios propuso recurrir al entorno de Zapatero para desbloquear el proyecto. En una de las grabaciones incorporadas al sumario, uno de los implicados afirma que fue necesario acudir al "grupo de ZP" porque "esa gente no hace las cosas gratis". El entorno del expresidente ha rechazado cualquier vinculación con estas operaciones y asegura no tener conocimiento de los hechos investigados.

La investigación identifica como uno de los principales interlocutores en Cuba a Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas del régimen, con quien los empresarios mantenían conversaciones para impulsar el proyecto. Al frenarse esos contactos, las escuchas reflejan la decisión de acudir a personas cercanas al exmandatario español para recuperar el acceso a las autoridades cubanas.

La moneda de cambio del régimen de La Habana

Los investigadores también mencionan a Jerónimo Sarmiento Morato, responsable de la empresa Servigestión Lucentum, a quien atribuyen un papel de intermediario entre el Gobierno cubano y compañías interesadas en instalar parques solares. Según la UDYCO, la empresa mantenía contactos con firmas de China, Sudáfrica y México y aparecía igualmente relacionada con proyectos impulsados por la petrolera mexicana PEMEX para invertir en refinerías cubanas.

Otro de los aspectos que llama la atención de la investigación es la fórmula de pago que, presuntamente, habría planteado La Habana. En una conversación intervenida el 25 de marzo de 2024, uno de los empresarios afirma: "Ha aceptado el parque de un giga a cambio de níquel y cobalto". Los informes policiales añaden que la intención de los inversores era recibir grandes cantidades de níquel, cobalto e incluso oro como contraprestación por el proyecto energético.

Las pesquisas también recogen contactos con Alfredo López Valdés, entonces director general de la oficialista Unión Eléctrica (UNE), así como referencias al diplomático castrista René Capote, destinado en la Embajada de Cuba en España. Según la hipótesis de la UDYCO, algunos de esos contactos habrían sido facilitados mediante gestiones atribuidas al entorno de Zapatero, aunque esa conclusión ha sido también negada por el expresidente y sus colaboradores.