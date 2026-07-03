Un incendio forestal en Colorado consume más de 50.000 acres y se convierte en la principal prioridad de lucha contra incendios

Publicado por Robert Matteson | The Center Square | Just The News 3 de julio, 2026

Un incendio forestal de 50. 187 acres en Colorado ha sido declarado la prioridad número uno en la lucha contra incendios a nivel nacional.

El incendio de Aspen Acres, que se extiende por los condados de Pueblo y Custer, se espera que su extinción cueste 15 millones de dólares de los contribuyentes, según una estimación del Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Sin embargo, el coste final vendrá determinado por una amplia variedad de factores, entre ellos los recursos que se utilicen para combatir el incendio.

«Colorado pasó a ocupar el primer puesto entre las prioridades de todo el oeste de Estados Unidos, y el incendio de Aspen Acres pasó a ser la prioridad número uno [para todo el país]», declaró Mike Morgan, director de la División de Prevención y Control, declaró durante una rueda de prensa celebrada el jueves por la tarde.

El lunes, el gobernador Jared Polis anunció una declaración verbal de catástrofe en respuesta al incendio de Aspen Acres. El martes, Polis anunció que Colorado había recibido una subvención federal de asistencia para la gestión de incendios que cubre el 75 % de los costes de extinción de incendios subvencionables del estado.

El gobernador demócrata también afirmó que el estado cuenta con recursos de emergencia a su disposición.

«Contamos con fondos estatales de emergencia para este tipo de situaciones, por lo que siempre vamos a intervenir para proteger vidas y propiedades, incluso antes de saber si se nos reembolsará parte de esos gastos o no», afirmó.

En Colorado hay 14 grandes aviones cisterna, seis aviones cisterna monomotores desplegados, 15 helicópteros de tipo uno desplegados, cinco helicópteros de tipo dos en funcionamiento, siete helicópteros de tipo tres, seis plataformas de ataque aéreo y dos aviones de inteligencia disponibles. En el incendio de Aspen Acres se han desplegado siete de los grandes aviones cisterna, 326 efectivos, dos excavadoras, 128 camiones de bomberos y 14 camiones cisterna, según indicó Polis.

El incendio se detectó el lunes, ha arrasado 50. 187 acres y está controlado en un 0 %, según el equipo de gestión de incidentes en Facebook. Se cree que el incendio fue provocado por el hombre. La confirmación de la causa se producirá una vez que el incidente esté bajo control, según Polis.

El sheriff del condado de Custer, Rich Smith, afirmó que, con la ayuda de los servicios federales y locales, 1.000 personas se dedicarán a combatir el incendio.

La combinación de fuertes vientos y baja humedad ha complicado la contención del incendio.

«Llevo 40 años como bombero en Colorado y nunca había visto unas condiciones como las que estamos viendo ahí fuera ahora mismo», afirmó Morgan.

Polis confirmó que se han destruido más de 160 edificios y que es probable que la cifra se acerque ya a los 200.

«Hemos perdido muchas viviendas en este incendio , y hay muchas otras en peligro», señaló Morgan.

Las evacuaciones de las localidades de Beulah, Rye y San Isabel, entre otras, siguen vigentes debido al incendio.

La amenaza de incendios persiste en todo el estado y, según Morgan, la aparición de nuevos incendios obligaría a desviar recursos necesarios del incendio de Aspen Acres.

«A medida que los recursos se van agotando cada vez más en todo Colorado, vamos a empezar a competir por ellos, y esa no es una situación en la que queramos encontrarnos. Somos mucho más eficaces a la hora de controlar incendios no deseados cuando disponemos de recursos abundantes, y esa reserva se está agotando rápidamente», declaró Morgan a los periodistas el jueves.

Polis instó a los habitantes de Colorado a actuar con prudencia durante el fin de semana festivo.

«Si les preocupa nuestro estado, si les preocupan nuestros bomberos, no utilicen fuegos artificiales ni ningún otro tipo de fuego este fin de semana del 4 de julio», afirmó el gobernador.

The Center Square se puso en contacto con la División de Prevención y Control de Incendios de Colorado. La agencia solicitó que se le enviaran las preguntas por correo electrónico, pero no había respondido en el momento de la publicación.

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