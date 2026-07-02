Elliot Anderson: el Man City cierra el fichaje británico más caro de la historia

Publicado por Alejandro Baños 2 de julio, 2026

El Manchester City hizo oficial la contratación del centrocampista inglés Elliot Anderson, procendente del Nottingham Forest FC, a cambio de unos 155 millones de dólares (116 millones de libras).

De este modo, se convierte en el fichaje británico más caro de la historia, superando al traspaso de Declan Rice desde el West Ham United al Arsenal FC por alrededor de 140 millones de dólares.

"El Manchester City y el Nottingham Forest han llegado a un acuerdo para el traspaso de Elliot Anderson", informó la entidad a través de un comunicado. "Ya se ha sometido a un reconocimiento médico. Los trámites del fichaje se completarán cuando regrese a Inglaterra".

Anderson se convierte en la segunda incorporación del Manchester City en esta ventana de fichajes, tras la llegada del técnico italiano Enzo Maresca como sustituto de Pep Guardiola.

En las dos temporadas que ha jugado en el Forest, Anderson disputó 92 juegos, en los que anotó seis goles y dio 11 asistencias, según detalla Transfermarkt.

El centrocampista inglés llega para cubrir la baja de Bernardo Silva, recientemente fichado por el Real Madrid.