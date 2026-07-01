"Colgada de un hilo": JD Vance critica la sentencia de SCOTUS sobre la ciudadanía por nacimiento y advierte de que "seguiremos luchando" porque "existe una oportunidad para revertir esta decisión"

Publicado por Israel Duro 1 de julio, 2026

JD Vance se sumó a las voces conservadoras que cargaron contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ciudadanía por nacimiento, que calificó como "colgada de un hilo", y advirtió de que desde la Administración Trump "seguiremos luchando" porque "existe una oportunidad para revertir esta decisión".

Entrevistado por Laura Ingraham en Fox, el vicepresidente consideró "absurdo" el principio en el que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema rechazaron el recurso de Trump: "El hecho de que este caso se resolviera por 5 votos contra 4 significa, en la práctica, que el concepto de ciudadanía por nacimiento —que es un absurdo en el contexto de la 14.ª Enmienda— está colgado de un hilo".

Por lo tanto, Vance advirtió de que la sentencia les ha hecho ver que tienen mucho trabajo por delante, pero, a la vez, que tienen la posibilidad de darle la vuelta:

"Tenemos que reformar aún más el sistema de inmigración; debemos estar aún más atentos a quién entra en nuestro país para asegurarnos de que no se beneficien de esta atroz sentencia del Tribunal Supremo. Pero eso también significa que tenemos que seguir luchando… porque, de hecho, tenemos la oportunidad de revocar esta decisión".

"Un error muy, muy grave”, "una sentencia simplemente ridícula"

Además, el vicepresidente alertó de que esta sentencia puede provocar "un efecto llamada": "[El fallo] podría animar a las mujeres embarazadas extranjeras a venir aquí, literalmente, de vacaciones, dar a luz y, de repente, el niño y su familia disfruten de todas las ventajas de la ciudadanía estadounidense.”

Vance consideró, por todo ello, que se trata de "un error muy, muy grave” de SCOTUS y "Es una sentencia simplemente ridícula, y lo absurdo de ese resultado pone de manifiesto por qué el Tribunal Supremo debería haber tomado la decisión contraria".

Decepción en el bando conservador

Por último, el vicepresidente se hizo eco del malestar que la sentencia ha creado en el mundo conservador: "Conozco a muchos conservadores, Laura; sin duda, las personas con las que hablo, con las que tú hablas, están muy decepcionadas con esto, pero, de hecho, creo que hay un lado positivo muy importante en todo esto, y es el simple hecho de que muchos expertos jurídicos esperaban que este caso se resolviera en sentido contrario por siete votos contra dos, o incluso por ocho contra uno".