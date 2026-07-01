El senador anti-Trump y excandidato presidencial Michael Bennet sufre una humillante derrota en la interna de Colorado

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de julio, 2026

La primaria demócrata para la gobernación de Colorado concluyó este martes con un resultado que sacude el panorama político del estado.

El procurador general de Colorado, Phil Weiser, derrotó al senador Michael Bennet, bloqueando las aspiraciones de este último de abandonar la Cámara Alta para trasladarse a la residencia del gobernador.

La victoria de Weiser lo posiciona de inmediato como el favorito para suceder al actual mandatario demócrata, Jared Polis, quien no puede postularse de nuevo debido a los límites de mandatos establecidos por la ley.

El triunfo de Weiser frente a Bennet, un senador con tres mandatos en su haber y excandidato presidencial en 2020, representa uno de los vuelcos electorales más significativos e inesperados en las internas partidistas de este año.

Dado el dominio que las estructuras demócratas han ejercido en los comicios estatales recientes, el ganador de esta nominación corre con una clara ventaja institucional para las elecciones generales de noviembre.

Como consecuencia inmediata, se prevé que Bennet mantenga su escaño en Washington, disipando la batalla política que se habría generado para llenar su vacante en el Senado si hubiese ganado la gobernación.

El aparato tradicional demócrata sucumbe ante el avance progresista

El enfrentamiento interno dividió a las figuras más influyentes del partido en el estado. Bennet entró a la contienda con el respaldo mayoritario del establishment demócrata tradicional, exhibiendo una lista de apoyos que incluía a más de 200 líderes regionales, entre ellos el senador John Hickenlooper, los representantes federales Joe Neguse, Jason Crow y Brittany Pettersen, además de los principales sindicatos y jefes legislativos.

Por su parte, la campaña de Weiser se apalancó en el respaldo de exfuncionarios históricos y, fundamentalmente, en una red de organizaciones progresistas de la izquierda radical que han ganado terreno en la política interna del estado.

Durante el debate, Bennet centró su plataforma en la idea de que sería un ejecutor más eficiente desde el poder ejecutivo estatal para combatir las políticas de Donald Trump.

Sin embargo, Weiser enfocó su narrativa en su historial como procurador general, presentándose en su portal oficial como un defensor del avance de la justicia y de la protección ciudadana, bajo una óptica fuertemente alineada con el activismo judicial de izquierda.

El panorama para la oposición republicana

Mientras la izquierda dirimía su intensa pugna interna, las elecciones primarias del Partido Republicano mostraban una tendencia favorable para Barb Kirkmeyer, quien lideraba el escrutinio de la noche del martes frente a sus contendientes más cercanos, Victor Marx y Scott Bottoms.

A pesar del avance de la opción republicana, los analistas coinciden en que el candidato nominado por el partido de oposición se enfrentará a un terreno sumamente complejo en noviembre frente a la maquinaria de Weiser, en un territorio donde la agenda progresista ha consolidado bastiones electorales de gran peso en los últimos ciclos de votación.