Venezuela: un hombre es rescatado de los escombros ocho días después de los terremotos

Publicado por Williams Perdomo 2 de julio, 2026

Un hombre de 43 años fue rescatado este jueves tras sobrevivir ocho días debajo de los escombros de un edificio en Venezuela, donde se encontraba el 24 de junio cuando dos terremotos golpearon al país, constataron periodistas de AFP.

Tras un dramático operativo desplegado desde el lunes por equipos de varios países, Hernán Gil salió a la luz entre abrazos y aplausos de los rescatistas en Catia La Mar, en el estado de La Guaira. Fue retirado camilla y trasladado a una ambulancia que lo lleva a Caracas, a 40 kilómetros.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron con intervalo de menos de un minuto han dejado hasta ahora unos 2.300 muertos y miles de desaparecidos.

Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela excavaron durante más de tres días para liberarlo, al tiempo que le proporcionaban agua y aire mediante sondas y una manguera.

En la última fase de la operación, unas treinta personas trabajaron sin descanso en el estacionamiento del edificio para retirar los escombros, mientras dos rescatistas cavaban un túnel de tres metros.

Gusbimar González, esposa de Gil, siguió el operativo de rescate de cerca. "Él no se golpeó, no tiene traumatismos, él logró esconderse debajo de una mesa, una silla", indicó poco antes de que saliera.

Fue el domingo que los rescatistas supieron que había un hombre con vida entre los escombros del edificio de siete pisos parcialmente destruido.