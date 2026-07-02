Estados Unidos derrota a Bosnia y se clasifica a los octavos de final del Mundial

Publicado por VozMedia Staff 1 de julio, 2026

(AFP) Folarin Balogun marcó un gol y fue expulsado en la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina , que le permite pasar a octavos de final del Mundial este miércoles.

La primera victoria de los coanfitriones en una fase eliminatoria del Mundial en casi un cuarto de siglo —y la segunda de su historia— les abre el camino hacia un enfrentamiento con Bélgica en Seattle el lunes.

El gol de Balogun al filo del descanso había enloquecido al público californiano, y se esperaba que unos 30 millones de estadounidenses siguieran este partido estrella en todo el país.

Sin embargo, el delantero fue expulsado tras la intervención del VAR a raíz de un duro choque con el bosnio Tarik Muharemovic. Pero a pesar de que EE. UU. se vio obligado a defender con 10 hombres, Malik Tillman anotó de falta con efecto para asegurar la victoria.

Los aficionados estadounidenses habían acudido en masa al estadio de la Bahía de San Francisco con un ambiente festivo, y su exuberante confianza quedó reflejada en el tradicional sobrevuelo de aviones de combate antes del partido en los luminosos cielos de California.

La táctica de Bosnia quedó clara desde el saque inicial —un pase largo inmediato—, mientras que la defensa estadounidense se atrincheró rápidamente en la línea de medio campo, presionando siempre hacia delante.

Aun así, Bosnia tuvo las mejores ocasiones iniciales. El capitán Edin Dzeko, de cuarenta años, controló un pase largo de su portero y se lo cedió a Ermedin Demirovic, cuyo disparo se estrelló contra Matt Freese.

El portero estadounidense realizó otra buena parada momentos después tras un saque de esquina de Kerim Alajbegovic, que amenazaba con colarse directamente en su portería.

Pero la presión de EE. UU. empezó a dar sus frutos. A Balogun le anularon un penalti que parecía justificado tras una torpe entrada de Amar Dedic. Poco después, el delantero estadounidense metió el balón en la red, pero estaba en fuera de juego tras un inteligente pase de Weston McKennie.

Esas ocasiones fallidas animaron a un público cada vez más ansioso. Pero sus nervios se calmaron pronto, ya que Balogun marcó en el minuto 45.

El capitán estadounidense, Tim Ream, había interceptado un saque de puerta bosnio y se lo había pasado rápidamente a Tillman. Su pase en profundidad se desvió hacia Balogun, quien la metió por debajo del portero.

El impresionante centrocampista defensivo Tyler Adams estuvo a punto de marcar el segundo antes del descanso. Encontró a Sergino Dest, quien cabeceó hacia atrás para Balogun. Su disparo desde la línea de seis yardas rozó el travesaño antes de salir por encima.

Victoria histórica

A los cinco minutos de la segunda parte, Dzeko se retiró cojeando. El seleccionador bosnio, Sergej Barbarez, realizó una triple sustitución.

Una línea de ataque más joven y móvil, con Esmir Bajraktarevic —nacido en Wisconsin y criado en EE. UU.—, presionó inmediatamente más arriba y con mayor intensidad.

En el minuto 64, Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa tras la revisión del VAR, en una decisión muy dura por haber pisado la parte posterior del pie de Muharemovic.

Con el público atónito, Demirovic desperdició la oportunidad de rematar la faena, al disparar directamente a Freese desde una posición peligrosa.

El seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, aprovechó la pausa para hidratarse para reunir a su equipo en un apretado círculo sobre el terreno de juego, animando a sus hombres, en inferioridad numérica, a aguantar hasta la fase final del partido.

A pesar de que su equipo se vio repentinamente a la defensiva, Christian Pulisic envió el balón al fondo de la red, pero estaba claramente en fuera de juego.

Y en el minuto 82, Estados Unidos obtuvo un tiro libre al borde del área bosnia tras un tirón a Dest. Tillman lanzó un tiro con efecto por encima de la barrera y a la derecha de Nikola Vasilj, que no pudo evitar el gol ni siquiera con la yema de los dedos.

Los estadounidenses superaron unos tensos 10 minutos de tiempo añadido, en los que un disparo del suplente Ermin Mahmic se fue a pocos centímetros del poste más alejado.

Pero finalmente aguantaron para mantener la portería a cero y lograr una victoria histórica, manteniendo viva su trayectoria en el Mundial en su propio país, mientras los cánticos de «USA» y «Take Me Home, Country Roads» resonaban en el gigantesco estadio que acogió la Super Bowl de este año.