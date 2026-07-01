EEUU designa como organización terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers

Publicado por AFP 1 de julio, 2026

Estados Unidos anunció el miércoles que designa como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, una facción que se separó de los Choneros en 2020.

Chone Killers "ha llevado a cabo numerosos ataques (...) incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas", explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

Los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras en septiembre del año pasado.

"La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos" aseguró el comunicado.

Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones "narcoterroristas" a más de una decena de grupos o cárteles en América Latina, en México, Colombia, Brasil o Ecuador.