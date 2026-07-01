A pesar de la tensión política tras los terremotos: EEUU asegura que el mapa de transición democrática en Venezuela "permanece intacto"

El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett.Foto por FEDERICO PARRA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de julio, 2026

A una semana de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos reafirmó que la prioridad absoluta de sus equipos desplegados en el terreno sigue siendo la localización y extracción de ciudadanos con vida.

En una conferencia de prensa virtual organizada por el Departamento de Estado, el comandante del Comando Sur, Francis Donovan, detalló que las operaciones mantienen un ritmo crítico debido a que los márgenes de supervivencia en estructuras colapsadas se ubican en un estándar técnico riguroso.

"En este tipo de situaciones existe una ventana de entre tres y siete días para responder con la esperanza de recuperar a personas que todavía permanecen con vida y podrían estar heridas entre los escombros", precisó Donovan.

Ante este escenario, la movilización norteamericana abarca capacidades aéreas, terrestres y navales, coordinando el trabajo de más de 310 especialistas de élite provenientes de los condados de Miami-Dade, Los Ángeles y Fairfax, integrados en un dispositivo local e internacional de aproximadamente 2.000 efectivos en territorio venezolano.

Coordinación en el terreno y balance de la asistencia

Por su parte, el encargado de Negocios de EEUU en Caracas, John Barrett, ratificó que las labores de salvamento continúan plenamente activas en múltiples edificaciones colapsadas, principalmente en La Guaira, epicentro de la destrucción.

Hasta la fecha, los equipos estadounidenses han logrado rescatar con éxito a cinco personas —incluyendo a una madre y su hijo— y localizaron a un ciudadano estadounidense reportado como desaparecido.

El diplomático informó que el financiamiento de la asistencia humanitaria de Washington ya supera los 300 millones de dólares, traduciéndose en el despliegue de hospitales de campaña, plantas de saneamiento de agua y soporte logístico de gran escala.

Respecto a las denuncias formuladas por diversas organizaciones civiles sobre presuntas trabas operativas y la politización de la entrega de suministros por parte del régimen interino de Delcy Rodríguez, Barrett desestimó la existencia de fricciones severas.

"Yo puedo decir con confianza que las autoridades locales han cumplido plenamente con nuestras solicitudes y peticiones, y han cumplido al acelerar el proceso masivo humanitario", aseveró, señalando que la infraestructura logística norteamericana ha servido como la "columna vertebral" del reparto sin reportar "ningún problema grande".

Infraestructura debilitada y la hoja de ruta política

El panorama que enfrentan las fuerzas americanas está fuertemente condicionado por el deterioro previo del país. El general Donovan vinculó las dificultades de la emergencia a la herencia institucional local, al enfatizar que "ha sido un problema enorme, y por décadas de mala inversión en la gente y el pueblo de Venezuela, que ha hecho que sea mucho más difícil para el gobierno actual".

El último balance oficial de la catástrofe registra 2.295 víctimas fatales y 11.267 heridos, lo que motivó la declaración de siete días de luto nacional a partir de este 1° de julio.

Pese a la severidad del desastre, la diplomacia estadounidense dejó en claro que la emergencia no alterará los objetivos estratégicos trazados por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Barrett sostuvo firmemente que el plan institucional centrado en tres etapas sucesivas —estabilización, recuperación y transición democrática— "permanece intacto".

El diplomático transmitió un mensaje de certidumbre económica al destacar que, afortunadamente, los sismos no afectaron los complejos de extracción de petróleo y gas, garantizando que el flujo de inversiones privadas globales planificado continuará impulsando la reactivación financiera de la nación.