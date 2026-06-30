Más de un centenar de venezolanos deportados desde EEUU permanecen desaparecidos tras el colapso de su hotel por los terremotos

Voluntarios y residentes buscan supervivientes entre los escombros de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela.Jonathan Lanza-NurPhoto via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 29 de junio, 2026

El recuento de los daños tras los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela ha destapado una crisis humanitaria específica y de alta complejidad logística en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5.

Según reportes de sobrevivientes y registros de vuelos, más de 100 ciudadanos venezolanos que habían sido deportados desde los Estados Unidos pocas horas antes de la catástrofe se encuentran actualmente desaparecidos bajo los escombros de un hotel donde permanecían bajo custodia estatal.

El grupo, compuesto por 146 personas —incluyendo a 19 mujeres y 7 niños—, arribó en un vuelo de repatriación procedente de Miami.

De acuerdo con el monitoreo de ICE Flight Monitor, una iniciativa de la organización Human Rights First, este operativo formaba parte de las frecuencias regulares de deportación hacia el país sudamericano, las cuales se habían reanudado con fuerza desde febrero de 2025 tras una pausa de 13 meses.

A su llegada, las autoridades locales los trasladaron al Hotel Santuario La Llanada para realizarles exámenes médicos y trámites de documentación.

Relatos de supervivencia y el colapso de la infraestructura estatal

Los testimonios recogidos por cadenas como Telemundo exponen la crudeza del suceso y la vulnerabilidad en la que quedaron los retornados.

Lisbeth Portillo, una sobreviviente de 58 años que se encontraba en el segundo piso del inmueble, relató los instantes del impacto de los sismos gemelos. Tras quedar inicialmente sepultada por una viga, logró liberarse debido al desplazamiento de los escombros provocado por las sucesivas réplicas.

Portillo narró que logró escapar junto a unos 20 deportados, caminando cerca de cinco kilómetros en medio de un apagón total de las comunicaciones hasta alcanzar una instalación de la Guardia Nacional. "Nací de nuevo; Dios me dio una segunda oportunidad", manifestó entre lágrimas tras lograr comunicarse con sus allegados.

Otra de las pasajeras del vuelo, Jenny Rodríguez, de 24 años, confirmó que tuvo que ser rescatada de los restos del edificio tras conseguir sacar una mano de la estructura destruida y pedir auxilio a un compañero de viaje.

Opacidad institucional y desesperación familiar

A pesar de que el gobierno venezolano sitúa la cifra de fallecidos a nivel nacional por encima de las 1.700 personas, los familiares de los deportados denuncian un vacío absoluto de información respecto a la lista de supervivientes y víctimas en las instalaciones hoteleras controladas por el Estado.

Liliana Rojas, pareja de uno de los ciudadanos de 33 años que viajaba en dicho avión, denunció que las autoridades norteamericanas en El Paso, Texas, solo confirmaron la ejecución del traslado, mientras que en Venezuela ninguna entidad ofrece balances oficiales sobre los desaparecidos. "Nadie da una respuesta sobre nada", sentenció.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) no emitió declaraciones inmediatas ante los requerimientos de información de la agencia Associated Press (AP) sobre el estatus y las identidades del pasaje afectado.