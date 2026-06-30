Tras tres derrotas consecutivas, la conservadora Keiko Fujimori conquista finalmente la Presidencia de Perú

Publicado por Joaquín Núñez 29 de junio, 2026

La conservadora Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales en Perú. Más de veinte días después del día de la elección, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó al 100% de los votos contabilizados, que arrojó una victoria de la candidata conservadora ante Roberto Sánchez.

Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, obtuvo el 50,1% de los votos, frente al 49,9% de Sánchez, una diferencia de aproximadamente 50.208 votos entre más de 18 millones de votos emitidos.

El resultado terminó definiéndose gracias al voto de los peruanos residentes en el extranjero. Mientras Sánchez obtuvo una ventaja cercana a los 32.000 votos dentro del territorio peruano, Fujimori consiguió una diferencia de unos 82.000 sufragios en el exterior, suficiente para revertir el resultado nacional.

La elección enfrentó a Sánchez, candidato de izquierda, contra una de las figuras más conocidas de la derecha peruana. En efecto, esta fue la cuarta vez consecutiva en que Fujimori llegó a la segunda vuelta en Perú, logrando por primera vez la victoria. La presidenta electa defiende políticas de libre mercado y se presenta como una alternativa de orden y estabilidad económica.

“Recibimos este resultado con gran responsabilidad y, sobre todo, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, declaró Fujimori el lunes ante la prensa. “Acá lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo de los peruanos”, añadió.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país. Será formalmente investida el 28 de julio, como parte de un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

Por su parte, Sánchez anticipó que no reconocería un eventual triunfo de su competidora, aunque no se ha expresado tras la confirmación de los resultados.

El triunfo de Fujimori se confirma pocos días después del triunfo de la derecha en Colombia con el abogado Abelardo De La Espriella, lo que confirma el giro conservador que América Latina ha experimentado desde 2023.