Francia: una ola de calor extrema causa al menos mil muertes y satura las funerarias parisinas

Publicado por Carlos Dominguez 29 de junio, 2026

Las funerarias de la capital francesa operan al límite de su capacidad tras el fuerte aumento de las muertes provocado por una ola de calor histórica que azotó el país la semana pasada.

Según informó AFP, las autoridades sanitarias registraron al menos 1.000 muertes adicionales respecto a los niveles normales a finales de la semana pasada, de las cuales el 85% correspondía a personas mayores de 65 años.

La mortalidad se dispara en casas particulares

Durante varios días, Francia registró temperaturas diurnas superiores a los 40 °C (104 °F) y noches excepcionalmente cálidas, con un promedio de 22 °C (71.6 °F) y un récord de 26,4 °C (79.5 °F) en París. Aunque la ola principal ya ha remitido, las autoridades no descartan un nuevo episodio de calor extremo para mediados de julio.

La agencia nacional de salud pública indicó que el repunte de mortalidad se concentró especialmente en muertes ocurridas en domicilios particulares, sobre todo en la capital francesa y su área metropolitana.

Más del 66% de ocupación en funerarias

Este lunes, la presidenta de la Federación Nacional de Funerarias, Élisabeth Charrier, confirmó que la ocupación del sector superó el 66% a nivel nacional, muy por encima del 30-45% habitual en verano.

"La principal dificultad está en París, donde las dos únicas funerarias están al máximo de su capacidad desde el viernes pasado", explicó Charrier a AFP. Muchos familiares se ven obligados a buscar servicios funerarios fuera de la capital.

Críticas a la gestión gubernamental

Marine Le Pen, líder del partido de derecha Agrupación Nacional (RN), propuso la semana pasada un "plan masivo de aire acondicionado" de cara a las presidenciales. "Es absurdo que la gente muera por el calor", afirmó, y prometió dar prioridad a hospitales, residencias de ancianos y escuelas, sobre todo para proteger a los más vulnerables.

Según el Financial Times (FT), Le Pen acusó directamente a la izquierda y a los activistas verdes de rechazar el aire acondicionado por motivos ideológicos, incluso si eso pone en riesgo la salud de las personas.

En una nueva reunión de crisis, el primer ministro Sébastien Lecornu defendió la actuación del Gobierno, asegurando que el plan de contingencia "aguantó bien". Anunció además que los primeros aparatos de aire acondicionado, de los 30.000 solicitados para hospitales, comenzarán a llegar a finales de esta semana. Sin embargo, reconoció que el número de muertes en viviendas particulares ha sido "mucho mayor" que en olas de calor anteriores.

"Cuando llegan los servicios de emergencia, por desgracia, las personas ya han fallecido", lamentó Lecornu.