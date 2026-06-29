Ecuador: al menos un herido y daños materiales por el estallido de dos bombas frente a oficinas estatales
Las detonaciones, ocurridas frente al ministerio de Agricultura y a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), tienen lugar mientras el país lidia con el aumento de la violencia de los cárteles de la droga.
Ecuador vivió este lunes un nuevo episodio de violencia cuando dos artefactos explosivos detonaron frente a oficinas estatales en el norte de Quito, dejando un herido y daños materiales en varios edificios.
Según informó AFP, las explosiones ocurrieron frente al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en una zona concurrida rodeada de viviendas y una estación de servicio. De acuerdo con las autoridades, dos individuos descendieron de un vehículo y dejaron los dispositivos, que estallaron casi de inmediato.
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El coronel Patricio Armendariz, jefe de la Policía de Quito, confirmó que las detonaciones afectaron un radio de aproximadamente 50 metros, rompiendo ventanales y causando alarma entre la población. Un integrante del equipo de seguridad de la Arcom resultó herido por la onda expansiva, aunque su vida no corre peligro.
Este es el segundo incidente de este tipo en menos de una semana en la capital. El pasado jueves, un escuadrón antibombas desactivó otro artefacto explosivo colocado cerca de un complejo judicial.
Las autoridades encontraron un panfleto con amenazas dirigido a funcionarios de la Arcom. La agencia condenó el atentado y aseguró que "este ataque no detendrá las acciones que el Estado impulsa para combatir la extracción ilícita de minerales".
Ecuador, atrapado entre el narco y la minería ilegal
Además, entre el 60% y el 70% de la producción de oro en Ecuador es ilegal y genera más de $1.600 millones al año, de acuerdo con la Cámara de Minería. El país se ha convertido en una ruta clave para el narcotráfico: por su territorio transita alrededor del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa, con apoyo de Estados Unidos, mantiene una fuerte ofensiva contra el crimen organizado, pero los ataques continúan en diferentes partes del país.