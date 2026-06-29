Ecuador: al menos un herido y daños materiales por el estallido de dos bombas frente a oficinas estatales

Policía trabaja fuera del edificio del Ministerio de Agricultura, donde se realizó una explosión controlada de una bomba AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 29 de junio, 2026

Ecuador vivió este lunes un nuevo episodio de violencia cuando dos artefactos explosivos detonaron frente a oficinas estatales en el norte de Quito, dejando un herido y daños materiales en varios edificios.

Según informó AFP, las explosiones ocurrieron frente al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en una zona concurrida rodeada de viviendas y una estación de servicio. De acuerdo con las autoridades, dos individuos descendieron de un vehículo y dejaron los dispositivos, que estallaron casi de inmediato.

El coronel Patricio Armendariz, jefe de la Policía de Quito, confirmó que las detonaciones afectaron un radio de aproximadamente 50 metros, rompiendo ventanales y causando alarma entre la población. Un integrante del equipo de seguridad de la Arcom resultó herido por la onda expansiva, aunque su vida no corre peligro.

Este es el segundo incidente de este tipo en menos de una semana en la capital. El pasado jueves, un escuadrón antibombas desactivó otro artefacto explosivo colocado cerca de un complejo judicial.

Las autoridades encontraron un panfleto con amenazas dirigido a funcionarios de la Arcom. La agencia condenó el atentado y aseguró que "este ataque no detendrá las acciones que el Estado impulsa para combatir la extracción ilícita de minerales".