El número de fallecidos sigue aumentando en Venezuela tras los terremotos y obliga al Pentágono a una intervención masiva

Habitantes locales caminan entre los escombros tras el doble terremoto que sacudió Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026.FEDERICO PARRA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 25 de junio, 2026

La emergencia desatada por los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela se sigue profundizando tras la actualización de los reportes de daños humanos y materiales.

Los terremotos, que ocurrieron con una diferencia de apenas 39 segundos y son catalogados como los más potentes en un siglo en la nación, han dejado un panorama de destrucción que desborda la capacidad de las autoridades locales.

El último balance oficial entregado este jueves por los canales institucionales revela que la cifra de fallecidos se ha elevado a 188 personas, mientras que los heridos ya suman 1520.

Asimismo, los equipos de socorro mantienen la búsqueda activa de al menos 157 ciudadanos que continúan reportados como desaparecidos entre los escombros, aunque de manera extraoficial se cuentan en miles. Todas estas cifras oficiales aumentarán con el pasar de las horas.

El Pentágono activa puente logístico ante el incremento de la crisis

Ante el drástico empeoramiento de las cifras y la constatación de la gravedad del desastre, el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), con sede en Florida, anunció una movilización militar acelerada para intervenir en las zonas afectadas.

Por instrucción directa del Departamento de Defensa y en coordinación con el Departamento de Estado, las fuerzas conjuntas norteamericanas están desplegando capacidades de transporte aéreo, soporte logístico y equipos especializados de salvamento para apoyar en las tareas de rescate.

El mando militar estadounidense también confirmó la creación de un equipo de planificación operativa que trabaja de la mano con expertos de la Oficina de Asistencia Humanitaria. Este despliegue técnico busca asegurar que los recursos e insumos críticos lleguen con celeridad a las poblaciones vulnerables, coordinando esfuerzos en paralelo con otros aliados de la región que se han sumado al llamado internacional de auxilio.

Alivio de restricciones financieras para agilizar el soporte humanitario

El impacto de la actualización del balance de víctimas también genera una respuesta administrativa inmediata desde Washington.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro promulgó una licencia general de excepción que suspende temporalmente los efectos del Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR) para todas aquellas transacciones financieras estrictamente vinculadas a las operaciones de socorro.

Esta medida legal, con vigencia formal hasta el 23 de octubre de 2026, faculta el procesamiento y la transferencia de capitales —incluso a través de entidades bancarias de terceros países— destinados al soporte humanitario, la adquisición de medicinas y el equipamiento logístico de rescate.

La normativa del Tesoro detalla rigurosamente que esta ventana de emergencia no implica un desbloqueo general de los bienes o cuentas congeladas bajo los decretos ejecutivos vigentes, acotando el flujo monetario exclusivamente a la mitigación de la catástrofe.

Por otra parte, la líder opositora María Corina Machado difundió un mensaje de aliento en el que reconoció el dolor que embarga a la nación por el incremento de las pérdidas humanas y de personas desaparecidas.

Machado apeló a la resiliencia y capacidad de organización de la sociedad civil, instando a canalizar la ayuda internacional y las donaciones de la diáspora a través de las plataformas digitales verificadas que se han reorientado por completo a la atención de los damnificados.

Despliegue de Starlink para mitigar el colapso de las comunicaciones

Frente al severo daño en la infraestructura de telecomunicaciones terrestres tras los movimientos telúricos, la tecnología satelital se ha convertido en un recurso indispensable para coordinar las labores de emergencia.

Starlink anunció que proporcionará su servicio de internet de forma completamente gratuita hasta el 25 de julio para clientes nuevos y existentes que hayan sido afectados por los devastadores terremotos en Venezuela.

La firma tecnológica informó además que se encuentra trabajando en el despliegue acelerado de terminales satelitales en el territorio.

El envío prioritario de estas antenas busca restablecer la conectividad de manera inmediata en las zonas geográficas que resultaron más golpeadas por los sismos, facilitando el intercambio de información de los cuerpos de rescate y permitiendo el contacto de los civiles damnificados con sus familiares.