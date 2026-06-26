Irán bombardea con drones una embarcación en el estrecho de Ormuz: el ataque frena la navegación y eleva el precio del crudo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de junio, 2026

El estrecho de Ormuz, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, sigue en tensión. Las fuerzas armadas de Irán atacaron este jueves un buque portacontenedores que atravesaba el paso, lo que paralizó nuevamente el tráfico marítimo y desafió directamente las recientes garantías del presidente Donald Trump de que el estrecho estaba abierto a la navegación y fuera del control iraní.

El ataque fue confirmado por funcionarios estadounidenses e iraníes citados por el New York Times, que reportó el incidente junto con el Wall Street Journal, el primer medio en dar la primicia. Según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con el NYT, la embarcación habría sido impactada por un dron, aunque la naturaleza exacta del proyectil no fue confirmada de forma oficial. La organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, administrada por la Marina Real británica, reportó que un buque de carga había sido alcanzado por un “proyectil desconocido” que dañó el puente de mando, en un punto situado a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán.

El buque alcanzado sería el Ever Lovely, propiedad de la naviera taiwanesa Evergreen Marine, de acuerdo con la base de datos Equasis. El secretario general de la Organización Marítima Internacional, una agencia de Naciones Unidas, Arsenio Domínguez, no identificó la embarcación en su comunicado, pero precisó que no formaba parte de la operación de evacuación que el organismo había previsto para los tripulantes varados en el golfo Pérsico. Tras el ataque, esa agencia suspendió dicho plan.

El golpe contra la embarcación contradijo de forma directa las afirmaciones del presidente Trump, quien había sostenido que Irán no controlaba el estrecho. Luego de que se supiera la noticia, el mercado y los precios del petróleo reaccionaron de inmediato: el barril de crudo Brent, referencia mundial, subió más de un 2% hasta situarse en torno a los 75 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia estadounidense, también ascendió más de un 2%, hasta unos 72 dólares.

El ataque se produjo horas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera a los buques que la única ruta autorizada era la que cruza sus aguas, en aparente referencia a las embarcaciones que venían navegando pegadas a la costa de Omán. En un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo militar, la Armada de la Guardia calificó esa ruta alternativa de “inaceptable y extremadamente peligrosa” y advirtió que se tomarían medidas contra quienes no acataran sus instrucciones.

Un funcionario iraní, que pidió no ser identificado, sostuvo en declaraciones al NYT que la decisión de actuar respondió a que Omán habría ofrecido una ruta alternativa que irritó a Teherán y socavó su control sobre el paso. El régimen iraní insiste en que la coordinación con sus fuerzas es “obligatoria” para cualquier travesía, una exigencia que mantiene desde que la semana pasada se anunciara el acuerdo marco de paz con Washington.

El incidente golpea de lleno las negociaciones en curso. El secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba este jueves en Baréin, última escala de una gira que también lo llevó a los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde buscó calmar las inquietudes de los aliados del Golfo. Ante los ministros del Consejo de Cooperación del Golfo, Rubio rechazó la pretensión iraní de controlar la vía y defendió el principio de libre navegación.

Para la analista Noam Raydan, investigadora principal del Washington Institute for Near East Policy, el hecho es que Irán pretende imponer un orden de navegación regido por sus propias condiciones.

El tráfico por el estrecho se había disparado esta semana tras meses de parálisis casi total. Cerca de 70 buques cruzaron la vía el miércoles, incluidos 29 petroleros, en la jornada de mayor actividad desde el 1 de marzo, según la firma de datos marítimos Kpler. Antes de la guerra, transitaban 130 o más barcos diarios.