Holanda se clasifica para los octavos de final del Mundial como primera de grupo

Publicado por VozMedia Staff 25 de junio, 2026

(AFP) Holanda venció el jueves por 3-1 a una desventurada Túnez y se clasificó como primera de la Grupo F del Mundial, evitando así enfrentarse a Brasil en los dieciseisavos de final y asegurándose un duelo con Marruecos.

Los hombres de Ronald Koeman se adelantaron por dos goles en un Kansas City empapado gracias a una defensa descuidada del equipo norteafricano.

Ellyes Skhiri desvió un centro de Denzel Dumfries hacia su propia portería y, minutos después, el delantero del Sunderland Brian Brobbey remató a puerta desde cerca.

Eso pareció sentenciar el partido a favor de los Países Bajos, cuyos aficionados, ataviados de naranja, se entretenían haciendo la ola a mitad de la primera parte en el Arrowhead Stadium.

Túnez recortó distancias en la segunda parte, pero los holandeses recuperaron su ventaja de dos goles gracias a un cabezazo de Jan Paul van Hecke poco después de la hora de juego.

Países Bajos, que terminó la fase de grupos con siete puntos, superó a Japón en el primer puesto del Grupo F y se enfrentará a Marruecos en octavos de final el lunes en Monterrey.

Japón empató 1-1 con Suecia en Arlington, Texas, lo que le valió el segundo puesto, aunque la selección escandinava también se clasificó como uno de los ocho mejores terceros.

El seleccionador de los Países Bajos, Koeman, advirtió que no hay que adelantarse a los acontecimientos, de cara a un posible enfrentamiento en octavos de final contra Sudáfrica o la coanfitriona Canadá.

«Primero tenemos que prepararnos para Marruecos, porque será un partido importante», afirmó.

«Es un buen equipo con mucha calidad y capaz de marcar con facilidad. Lo sabemos por el fútbol neerlandés».

Tormenta en Kansas City

El partido del jueves comenzó a la hora prevista después de que una tormenta eléctrica hubiera amenazado con causar importantes trastornos a primera hora en el Medio Oeste estadounidense.

Túnez estuvo a punto de marcar en los primeros compases cuando Ismael Gharbi disparó por encima del larguero desde corta distancia, pero eso resultó ser un falso indicio de lo que estaba por venir.

En cambio, Skhiri se marcó en propia puerta en el tercer minuto, dando ventaja a los tres veces finalistas.

Apenas cuatro minutos después Brobbey marcó su tercer gol del Mundial tras un centro de cabeza de Virgil van Dijk desde el área, a raíz de un tiro libre de Tijjani Reijnders.

Túnez corría el riesgo de desmoronarse aún más, pero consiguió llegar al descanso sin encajar ningún gol más.

Los norteafricanos recortaron distancias en el minuto 54 cuando Hazem Mastouri remató de cabeza a la red un córner lanzado por Hannibal Mejbri.

Pero cualquier posible nerviosismo se disipó rápidamente unos minutos más tarde, cuando un cabezazo de Van Hecke a la salida de un córner de Reijnders acabó en el fondo de la red tras un desvío.

Túnez volverá a casa con el rabo entre las piernas tras una campaña vergonzosa en la que encajó 12 goles en tres partidos.

El veterano seleccionador francés Hervé Renard fue contratado la semana pasada tras el despido de Sabri Lamouchi a raíz de la goleada por 5-1 que sufrió el equipo ante Suecia en su primer partido en México.

Pero no pudo frenar la caída, ya que Túnez, que había arrasado en la fase de clasificación sin encajar ni un solo gol, se derrumbó por 4-0 ante Japón antes de caer derrotada ante los holandeses.

El técnico, de 57 años, hizo un análisis sincero de la falta de calidad de Túnez.

«No estábamos al nivel necesario para este Mundial», afirmó. «Esto está claro. No hay discusión posible.

«Es un gran torneo con equipos muy buenos, especialmente en este grupo. Era un grupo muy difícil. Y ahora, la federación de Túnez tiene que sentarse y analizarlo todo».