Señales narcisistas que no se deben ignorar

Publicado por Barbara Migliore 10 de agosto, 2026

En este episodio de Vivas y Plenas retomamos la conversación con la doctora Annie Borges sobre un tema que puede afectar profundamente la salud emocional, la autoestima y las relaciones: ¿cómo proteger nuestro bienestar cuando estamos lidiando con una persona narcisista? Muchas veces quienes están en este tipo de dinámica terminan cuestionando su propio valor, sus emociones e incluso su propia percepción de la realidad.

En esta segunda parte, la doctora Borges comparte herramientas prácticas para establecer límites saludables, fortalecer nuestra identidad, recuperar la confianza en nosotras mismas y aprender a vivir con mayor claridad, fortaleza y paz emocional.

Dos tipos de narcisismo: conducta y trastorno de personalidad

La doctora Borges hace una distinción clave: existe el narcisismo como conducta, un comportamiento que la persona puede "encender o apagar como un switch", sobre el cual tiene cierto autocontrol y la posibilidad de reconocerlo y buscar ayuda para cambiar. Y existe el narcisismo como trastorno de personalidad, una condición de salud mental mucho más profunda: la persona no tiene empatía, no sabe validar, es extremadamente autosuficiente y no busca ayuda porque se siente perfecta. "Es mucho más profundo, más arriesgado y mucho más difícil de poder controlar", explicó.

Por qué son tan buenos manipulando

-...mientras más inteligente es la persona, mayor es su capacidad de persuadir y manipular...-

Según la doctora Borges, muchas personas con rasgos narcisistas son también extremadamente inteligentes, y esa inteligencia suele ir de la mano con la manipulación: mientras más inteligente es la persona, mayor es su capacidad de persuadir y manipular, lo cual termina afectando significativamente sus relaciones de pareja, el trabajo y la vida cotidiana.

Las señales de alerta al inicio de una relación

Uno de los puntos más prácticos de la conversación fue cómo detectar las alertas tempranas, especialmente en mujeres jóvenes que aún no tienen experiencia para discernir. Al principio, explica la doctora Borges, suele haber "love bombing": la persona narcisista te trata como una princesa, te abre la puerta, te rodea de atención. Por eso, su recomendación concreta es esperar de cuatro a seis meses dentro de la relación antes de confiar plenamente, ya que es en ese momento cuando las personas "se relajan" y comienza a salir su verdadera forma de ser, de manera gradual.

Ese cambio gradual se manifiesta en dudas constantes sobre una misma, sentirse menos, sentirse no validada, ansiosa, y en comentarios de personas cercanas (una amiga, la mamá) que notan señales de alerta que la persona involucrada a veces minimiza o no quiere ver.

Los límites son para ti, no para cambiar al narcisista

La doctora Borges fue enfática: ninguna de estas herramientas está diseñada para cambiar al narcisista, "porque nadie cambia a nadie". El objetivo es protegerse una misma de la victimización y del abuso emocional. Comunicarse con claridad y establecer límites específicos es fundamental, pero la doctora aclara un matiz importante: el límite no es un anuncio hecho al narcisista para que sepa qué te molesta (eso solo le da más información para manipular), sino una decisión personal e interna sobre lo que una misma va a aceptar o no, que luego simplemente se ejecuta con consistencia.

"El narcisista no puede cambiar aunque quiera", si está diagnosticado con un trastorno de personalidad, ya que requeriría años de psicoterapia que muchas veces la persona ni siquiera está dispuesta a buscar. Lo único que el narcisista realmente entiende no son los límites verbales, sino la acción consistente: retirarse de la conversación cuando el tono no es respetuoso, y cumplirlo cada vez, sin dar el show ni perder el control (algo que, señalan, el narcisista disfruta profundamente, porque le da la oportunidad de hacer parecer que el problema es de la otra persona).

No dependas de su validación

Otro punto esencial es no depender de la validación de una persona narcisista, ya que ellos no saben validar genuinamente: su necesidad de sentirse superiores viene de una inseguridad profunda y arraigada. Por eso, la doctora Borges recomienda trabajar la conversación interna: lo que una es no debe depender de cómo reacciona esa persona, sea la mamá, el esposo, el jefe o un hijo.

Cómo diferenciar un narcisista de alguien que necesita sanidad

La conversación incluyó una advertencia importante: no toda persona con una reacción difícil es narcisista. Hay una línea muy fina entre el narcisismo real y alguien que, por ejemplo, ha sido abusado y necesita sanidad emocional, no una etiqueta. "Toda esta información que estamos dando no es que sean todos narcisistas, puede ser que tenga falta de sanidad", aclaró la doctora, señalando que confundir ambas cosas puede terminar dañando aún más a alguien que en realidad necesita ayuda terapéutica.

La importancia de una identidad propia fuerte

Para la doctora Borges, tener una identidad propia sólida (saber quién eres, qué piensas y cuáles son tus valores) es una de las mejores defensas frente al narcisismo. Muchas veces, cuando alguien elige o es elegido por una persona narcisista, es porque su identidad todavía no estaba bien formada: el narcisista estudia a la persona y sabe exactamente qué decir para atraerla, pero no elige a alguien cuya identidad sea demasiado fuerte para poder controlarla.

El aislamiento: la señal de alerta más peligrosa

Una de las herramientas más importantes que compartió la doctora Borges es mantener una red de apoyo: amistades de confianza, familiares equilibrados y objetivos, y actividades comunitarias (la iglesia, un gimnasio, un club de lectura) que ayuden a salir del aislamiento. El aislamiento gradual, advierte, es una de las banderas rojas más claras: la persona narcisista aleja poco a poco a su pareja de amigos y familia para mantener mayor control, porque una persona aislada es más vulnerable a depender únicamente de su validación.

Reconocer el lenguaje corporal de las personas cercanas también es clave: muchas mujeres viven esta situación en silencio, por vergüenza o temor, y a veces solo se les nota en gestos como mirar hacia abajo o alejarse de la familia. Por eso la doctora invita a no dudar en acercarse a alguien que muestre estas señales, en lugar de asumir que "no hay que meterse".

Cómo reconocer el gaslighting

El gaslighting, explica la doctora Borges, es "dudar de sí mismo y de su propia realidad": la persona narcisista niega con tanta seguridad algo que sí sucedió, que quien lo vivió termina cuestionando su propia memoria. La clave para diferenciarlo de una simple diferencia de opinión está en la certeza de lo vivido: "yo bien recuerdo haber dicho eso, y tú no me vas a decir que yo no lo dije, porque yo sí lo dije", ejemplifica, señalando que ser asertiva y firme suele hacer que la persona narcisista se retraiga.

Herramientas prácticas: el diario y elegir tus batallas

Entre las herramientas más concretas que comparte la doctora Borges está llevar un registro o diario de las conversaciones importantes, para no dudar de lo que realmente se dijo. "Al principio es mucho trabajo, pero te va a ahorrar mucho desgaste emocional y mental", explicó. Otra herramienta clave es aprender a elegir las batallas que realmente valen la pena, y soltar las que no, comparando la dinámica con un "tug of war" (un juego de tira y afloja): quien suelta la cuerda, en realidad, es quien gana, porque protege su propio nivel emocional en lugar de desgastarse en un conflicto que no lo merece.

¿Se puede recuperar la autoestima después de años de manipulación?

Ante esta pregunta, la doctora Borges fue clara: sí se puede, aunque es un paso muy valiente para alguien que ha sido menospreciado por mucho tiempo. La clave está en confiar nuevamente en la propia percepción de la realidad, ya que el narcisismo busca precisamente sacar a la persona de su realidad para poder controlarla, quitándole su autonomía, su identidad y, muchas veces, su esperanza.

Un mensaje de cierre: la libertad que nadie puede quitarte

La doctora Borges cerró la conversación con un mensaje espiritual: Dios te hizo libre, en cuerpo, alma y espíritu, y no hay ningún ser humano que pueda ir en contra del propósito que Dios tiene para tu vida. Invitó a quienes estén viviendo esta situación a acercarse a Dios y también a buscar ayuda profesional con psicólogos o coaches cristianos, aclarando que buscar ayuda no es un signo de locura, sino de la necesidad genuina de reencontrar la identidad que Dios ya le dio a cada persona.

¿Quieres escuchar la conversación completa?

Mira el episodio completo con la doctora Annie Borges en nuestro canal de YouTube.

Síguenos también en nuestras redes:

Instagram: @vivasyplenas

TikTok: @vivasyplenas

Facebook: Vivas & Plenas