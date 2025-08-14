GE Appliances anuncia una histórica inversión de 3.000 millones para impulsar la producción nacional

Publicado por Joaquín Núñez 13 de agosto, 2025

GE Appliances anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en varios estados para impulsar la producción local en Estados Unidos. La empresa de electrodomésticos trasladará la producción de refrigeradores, cocinas a gas y calentadores de agua fuera de China y México. Se espera que el plan de cinco años genere 1.000 puestos de trabajo, además de modernizar las plantas de producción.

Aunque la mayor parte de la producción de la compañía ya está en el país, esta decisión va a llevar todavía más trabajo a las plantas nacionales. En efecto, será la segunda inversión más importante en la historia de GE Appliances.

Las ciudades involucradas en la primera fase del plan son las siguientes: Camden (Carolina del Sur), Selmer (Tennessee), LaFayette (Georgia), Decatur (Alabama) y Louisville (Kentucky).

Según explicó la empresa en un comunicado, trasladará la producción de cocinas a gas de México a una planta en Georgia, mientras que seis modelos de refrigeradores que actualmente se producen en China pasarán a fabricarse en Alabama.

"Estamos definiendo el futuro de la fabricación en GE Appliances mediante la inversión en nuestras plantas, nuestro personal y nuestras comunidades", expresó al respecto Kevin Nolan, presidente y director ejecutivo de la compañía.

"Ninguna otra empresa de electrodomésticos ha invertido más que nosotros en la fabricación en Estados Unidos durante la última década, y nuestro plan quinquenal de 3.000 millones de dólares demuestra que nuestro compromiso con la fabricación en Estados Unidos continuará en el futuro", añadió.

Cuando el plan esté terminado, se espera que la empresa haya aumentado la producción en todas sus líneas de productos y modernizado 11 plantas de fabricación.

“La infraestructura y las herramientas son importantes, pero no suficientes. El renacimiento de la manufactura estadounidense lo construirán las personas. Por eso colaboramos con universidades, escuelas técnicas y preparatorias para formar a la próxima generación de líderes en manufactura", añadió Bill Good, vicepresidente de la cadena de suministro de GE Appliances.

"No solo estamos recuperando empleos, sino que también estamos devolviendo propósito, orgullo y posibilidades a la industria estadounidense”, agregó.