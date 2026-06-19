El Pentágono dice a los legisladores que necesita $80.000 millones por la guerra con Irán y otras facturas: advierte que se quedará sin fondos este verano

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de junio, 2026

El Pentágono necesita $80.000 millones para afrontar los costos de la guerra con Irán y otras cuentas pendientes, y advirtió que sus fuerzas podrían quedarse sin recursos para operar este verano si el Congreso no aprueba nuevos fondos.

Según un reporte del Wall Street Journal, el vicesecretario de Guerra, Stephen Feinberg, transmitió esa cifra a varios legisladores en llamadas telefónicas durante la semana, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones citada por el diario. El monto no corresponde solo al conflicto con Irán, sino que también cubre gastos ajenos a la guerra; el costo de la propia guerra lo había estimado el Pentágono en unos $29.000 millones a mediados de mayo, una cifra que ahora sería más alta.

Los responsables del Pentágono sostienen que, sin un nuevo proyecto de gasto de guerra, las fuerzas tendrán que recortar ejercicios de entrenamiento y otras prioridades, presionadas por el conflicto con Irán y por el despliegue de tropas en la frontera sur. A esos gastos se suman, según el WSJ, la operación militar en Venezuela que culminó con la captura del exdictador Nicolás Maduro y los reiterados ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, planteó la necesidad de más financiación en una reunión esta semana con senadores republicanos.

La eventual llegada del pedido al Capitolio reavivaría el debate sobre la decisión de Trump de ir a la guerra. La Casa Blanca nunca solicitó al Congreso autorización para el conflicto con Irán —a diferencia de lo ocurrido con la primera Guerra del Golfo o las guerras de Irak y Afganistán—, y los demócratas argumentan que, por ello, el conflicto es ilegal. En el Senado, donde la mayoría de las iniciativas requiere 60 votos, los números por ahora no cierran.

"No hay 60 votos en el Senado para un suplemento. Creo que es una afirmación bastante cierta y que no va a cambiar pronto", dijo el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, quien acusó al gobierno de no mantener informado al Congreso.

Del lado republicano, el senador John Barrasso, de Wyoming, que se reunió con Hegseth, defendió la necesidad de reabastecer al Ejército. "Ha habido una reducción, como saben, de armamento. Tenemos que asegurarnos de que eso se reponga", afirmó. Cualquier solicitud suplementaria —que sumaría fondos para el Pentágono y para prioridades ajenas a la defensa, como ayudas agrícolas y para desastres— debería pasar primero por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca antes de llegar al Congreso, y podría enviarse en los próximos días. El presupuesto actual del Pentágono ronda el billón de dólares.