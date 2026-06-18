Trump presiona al Senado republicano para priorizar la integridad electoral sobre la renovación de FISA

Publicado por Carlos Dominguez 18 de junio, 2026

Los republicanos en el Senado expresan su frustración ante las maniobras de última hora de la Casa Blanca, que ha complicado la reautorización de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), una herramienta clave para expiar amenazas extranjeras. Sin embargo, el presidente Donald Trump mantiene firme su posición: no firmará su extensión de FISA sin incluir protecciones reales contra el fraude electoral.

Trump usa la nominación de DNI para presionar por elecciones seguras

Trump ha retrasado en dos ocasiones los esfuerzos para avanzar en la confirmación de Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional (DNI). Primero nombró a Bill Pulte —una figura leal al presidente— como director interino, lo que generó rechazo bipartidista. Luego propuso a Clayton, un candidato más consensuado, pero horas antes de su audiencia de confirmación este miércoles, Trump exigió que la SAVE America Act fuera adjuntada a cualquier extensión de FISA.

El presidente dejó clara su postura a través de Truth Social: "No aprobaré FISA sin que la SAVE America Act vaya junto con ella. No es complicado, en realidad, los republicanos cayeron en una trampa". Además, también anunció la cancelación de la audiencia de confirmación de Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional, condicionándola a la aprobación de Jamie McDonald como fiscal federal. Mientras tanto, Bill Pulte permanecerá como director interino de Inteligencia Nacional.

Según The Hill, un senador republicano, bajo anonimato, describió el malestar: "Ponemos las cosas en marcha y luego alguien tira una moneda en las vías y descarrila el tren". Senadores como Thom Tillis (R-NC) y John Cornyn (R-TX) han criticado públicamente la estrategia, argumentando que complica la obtención de los 60 votos necesarios para superar un filibusterio demócrata y pone en riesgo la seguridad nacional, especialmente en medio de eventos como el Mundial y tensiones internacionales.

Trump defiende la soberanía electoral frente a las presiones del Senado

Desde una perspectiva conservadora, Trump no está "descarrilando" el proceso por capricho, sino priorizando la soberanía electoral. La SAVE America Act representa una reforma esencial para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses voten, algo que ha sido un pilar de la agenda America First.

Varios senadores republicanos, entre ellos Cynthia Lummis (R-Wy) y John Hoeven (R-ND), han señalado la responsabilidad de los demócratas en el retraso de la reautorización de FISA. Lummis instó a no distraerse con la oposición demócrata al nombramiento de Bill Pulte y a enfocarse en lo fundamental. Por su parte, Hoeven dijo a The Hill que "los demócratas no deberían estar deteniéndonos en FISA", aunque expresó incertidumbre sobre la estrategia del presidente Trump en este tema.

El futuro de la Sección 702 permanece en el aire, mientras la Administración Trump deja claro que no cederá en la defensa de elecciones limpias.