Publicado por Williams Perdomo 17 de junio, 2026

El presidente Donald Trump suspendió una audiencia en el Senado sobre la nominación de Jay Clayton para jefe de inteligencia, diciendo el miércoles que quería asegurarse de que el puesto actual de Clayton como fiscal fuera ocupado por el hombre que él eligiera.

Trump eligió a Clayton, quien dirigió la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato del presidente, como su director de inteligencia nacional (DNI). Clayton ha ejercido como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los cargos de fiscalía más poderosos del país, desde la primavera de 2025.

Trump está decidido a que sea reemplazado por Jamie McDonald, un abogado que llevó uno de sus casos legales y que también debe ser aprobado por el Senado.

"Puede que no consiga lo extraordinario... Jamie está aprobado, y no quiero apartar a Jay Clayton del gran trabajo que está haciendo hasta que Jamie esté en el cargo", escribió Trump en Truth Social.

"Cancelaremos la audiencia del Senado sobre el Director de Inteligencia Nacional (DNI) prevista para hoy, y no seguiremos adelante hasta que Jamie McDonald sea aprobado como Fiscal Federal", dijo.

Mientras Clayton no sea aprobado, Bill Pulte seguirá siendo el director interino de Inteligencia Nacional.