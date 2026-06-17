La nueva rebelión republicana se queda corta: cuatro senadores cruzan filas pero no frenan la guerra de Trump en Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de junio, 2026

El Senado volvió a frenar el más reciente esfuerzo demócrata por obligar al presidente Donald Trump a solicitar la autorización del Congreso para sostener la guerra en Irán, en una votación ajustada que mantuvo a la mayoría de los republicanos alineados con la Casa Blanca pese al escepticismo que despierta un alto el fuego, cuyos detalles el mandatario aún no ha compartido con el poder legislativo.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Raphael Warnock de Georgia, fue rechazada por 48 votos contra 47. Se trató del noveno intento del bloque demócrata por forzar una acción sobre la medida, que buscaba ordenar el retiro de las tropas estadounidenses del conflicto y condicionar cualquier continuación de las hostilidades al visto bueno del Congreso, un esfuerzo que ha empezado a generar tensiones dentro del GOP.

Como en ocasiones anteriores, cuatro senadores republicanos cruzaron las líneas partidistas para respaldar el debate de la resolución: Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine, Rand Paul de Kentucky y Lisa Murkowski de Alaska, los mismos que el mes pasado permitieron avanzar una medida similar. Su apoyo, sin embargo, no bastó para concretar la medida. En el otro costado de la cancha se ubicó el demócrata John Fetterman de Pensilvania, el único de su bancada que volvió a oponerse, como ha hecho con cada una de las resoluciones previas.

Pese a presionar con la votación, los demócratas optaron por no llevar al pleno una resolución gemela que había prosperado con esos mismos cuatro respaldos republicanos, una señal de que ni ellos confían en reunir los votos necesarios dentro del GOP para aprobarla de forma definitiva.

"Tengo la esperanza de que esta guerra pueda llegar a su fin a partir de esta semana, pero seamos claros: este acuerdo de tregua temporal con Irán nos devuelve, en el mejor de los casos, al statu quo", advirtió Warnock antes de la votación. "Hemos aprendido, en parte por la historia reciente, que es más fácil entrar en una guerra que salir de ella".

Por el momento, los principales republicanos de la Cámara Alta han evitado celebrar el acuerdo anunciado por Trump y su equipo, alegando que todavía no conocen los pormenores del mismo. El líder de la mayoría, John Thune de Dakota del Sur, lanzó un respaldo un respaldo solapado este martes afirmando que espera que los detalles se publiquen pronto: "Creo plenamente que el presidente y su equipo avanzan en la dirección correcta".

El senador Jim Risch de Idaho, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, fue más allá y criticó duramente a los demócratas, argumentando que celebrar esa votación mientras Trump se encuentra en el extranjero negociando una salida diplomática solo brindaría "una tremenda ayuda y consuelo a nuestro enemigo". El presidente participa esta semana en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Francia.

Risch también cuestionó el fondo de la resolución, que ordena retirar a las fuerzas estadounidenses de las hostilidades "dentro o contra" Irán no autorizadas por el Congreso. A su juicio, las tropas "no están involucradas en hostilidades dentro o contra Irán. Lo estuvieron, pero eso terminó hace tiempo". El planteamiento coincide con la posición de la Administración, que da por concluido el conflicto desde el alto el fuego declarado en abril, aún cuando miles de militares siguen desplegados en la región y los ataques han recrudecido de forma intermitente.

La votación se inscribe en una racha de fisuras dentro del Partido Republicano en el Congreso, a pocos meses de las elecciones de medio término. A comienzos de junio, la Cámara de Representantes ya había aprobado una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump frente a Irán, también con cuatro republicanos sumándose a los demócratas.