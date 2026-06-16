La Corte Suprema rechaza el recurso de una jueza de 98 años suspendida por sus colegas por negarse a someterse a las evaluaciones médicas solicitadas

Publicado por Carlos Dominguez 16 de junio, 2026

La Corte Suprema (SCOTUS) decidió este lunes no intervenir en uno de los casos más llamativos sobre la independencia judicial y el envejecimiento en la magistratura federal.

Se trata del recurso presentado por Pauline Newman, quien, a sus 98 años, sigue siendo la jueza federal en activo más longeva del país y se encuentra suspendida indefinidamente de nuevos casos por negarse a someterse a las evaluaciones médicas ordenadas por sus compañeros.

Newman defiende su aptitud mental

La jueza, nombrada en 1984 por el presidente Ronald Reagan como la primera magistrada del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, ha rechazado categóricamente la idea de que no está en condiciones de ejercer su cargo. Sin embargo, Newman señala tres pruebas psicológicas realizadas por tres médicos, que, según ella, demuestran su aptitud mental.

Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que la suspensión viola principios constitucionales fundamentales, como la independencia judicial y el cargo vitalicio previsto en la Constitución para los jueces federales.

"Esta petición plantea cuestiones cruciales sobre el mandato vitalicio y la independencia judicial, especialmente la disponibilidad de revisión judicial ante intromisiones internas en el ejercicio del cargo", escribieron los representantes de Newman en los documentos presentados ante el tribunal, según The Hill.

Alegaciones de comportamiento errático

En 2023, la jueza jefe Kimberly Moore intentó sin éxito convencer a Newman de que se retirara. Ante su negativa a someterse a pruebas de aptitud mental, sus colegas iniciaron un procedimiento disciplinario y la suspensión de nuevos casos.

Los documentos judiciales vistos por The Hill muestran que empleados no identificados describieron el comportamiento de Newman como "paranoico", "agitado" y "bizarro" durante las entrevistas de investigación.

Newman es conocida en el ámbito jurídico como la "Gran Disidente" por sus frecuentes votos discrepantes en materia de patentes.

Separación de poderes y rechazo final de la Corte Suprema

Los colegas de Newman, representados por el Departamento de Justicia (DoJ), defendieron la decisión del tribunal inferior que había desestimado la demanda. Argumentaron que los jueces federales de distrito no tienen autoridad para revisar decisiones de los consejos judiciales sobre mala conducta o incapacidad, ya que esto respetaría la separación de poderes y evitaría saturar los tribunales con este tipo de controversias internas.

La negativa de la Corte Suprema a tomar el caso deja en pie la suspensión y cierra, al menos por ahora, la vía federal para que Newman pueda volver a ejercer plenamente sus funciones.