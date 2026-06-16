Publicado por Carlos Dominguez 16 de junio, 2026

Las autoridades federales lograron frustrar a tiempo un supuesto ataque con drones cargados de explosivos y francotiradores dirigido contra el evento o UFC Freedom 250, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca durante el fin de semana.

El evento de alto perfil, celebrado como parte del fin de semana del 80º cumpleaños del presidente Donald Trump, reunió a unas 4.300 personas, entre ellas alrededor de 1.200 militares en servicio activo y 14 peleadores de distintas partes del mundo.

Drones explosivos, francotiradores y una segunda oleada

Fox News informó que hasta el lunes, cinco personas se encontraban bajo custodia, y los investigadores identificaron a 23 personas como parte de una posible red de conspiradores que coordinaba el ataque a través de la aplicación de mensajería Signal.

El plan contemplaba el uso de drones explosivos para alcanzar edificios cercanos al evento, generar una evacuación masiva de los asistentes y dirigir a la multitud hacia posiciones donde supuestamente los francotiradores estarían esperando. Posteriormente, se habría intentado una "segunda oleada" para asaltar las puertas de la Casa Blanca.

Las autoridades tuvieron conocimiento de la amenaza el pasado 10 de junio. Uno de los detenidos habría declarado que el objetivo eran "élites capitalistas", multimillonarios y políticos que recibieron donaciones del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC).

Kash Patel: "Los ataques planeados fueron detenidos en seco"

El director del FBI, Kash Patel, elogió la rapidez de la respuesta. "Gracias a la acción rápida del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los ataques planeados fueron detenidos en seco", señaló en X.

"Estamos preparados para detectar, responder y llevar ante la justicia a quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses, especialmente durante grandes concentraciones como la histórica pelea UFC 250", añadió.