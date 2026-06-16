El Departamento de Agricultura destinará 125 millones de dólares para modernizar las instalaciones de investigación agrícola

Publicado por Williams Perdomo 16 de junio, 2026

La secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, anunciaron la apertura de la convocatoria de financiación para el año fiscal 2026 del programa de la Ley de Instalaciones de Investigación, una iniciativa que contará con 125 millones de dólares anuales para apoyar la modernización de centros de investigación agrícola en todo el país.

El anuncio se produjo durante una mesa redonda celebrada en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en la que participaron líderes de universidades públicas con programas de extensión agrícola.

Según el USDA, los fondos fueron contemplados en la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras impulsada por el presidente Donald Trump y estarán destinados a abordar décadas de mantenimiento diferido y acelerar la modernización de instalaciones dedicadas a la investigación agrícola.

“Una nación que no puede autoabastecerse de alimentos no es segura, y durante demasiado tiempo, muchas de nuestras universidades públicas con programas de extensión agrícola han enfrentado instalaciones obsoletas y crecientes costos de mantenimiento diferido que amenazan su capacidad para realizar investigación agrícola de primer nivel”, dijo Rollins.

“Hoy anunciamos una inversión de 125 millones de dólares para garantizar que los agricultores y ganaderos estadounidenses sigan beneficiándose de la innovación que asegura nuestra vital industria agrícola y nos permite alimentar, vestir y abastecer de combustible no solo a nuestra nación, sino al mundo entero”, añadió.

Por su parte, McMahon destacó el papel histórico de las universidades públicas en el desarrollo del sector agrícola estadounidense.

“El progreso agrícola no es fruto de la casualidad histórica; es el resultado del arduo trabajo y el ingenio de generaciones de estadounidenses”, declaró.

“Nuestras universidades públicas han impulsado el desarrollo agrícola durante más de un siglo, promoviendo avances científicos cruciales, siendo pioneras en tecnologías de vanguardia y formando a estadounidenses comprometidos que han fortalecido los sistemas alimentarios y agrícolas del país. Gracias al presidente Trump, la inversión de hoy garantiza que estas instituciones sigan siendo un pilar fundamental de la fortaleza estadounidense a nivel nacional, a la vez que lideran la competitividad mundial”, afirmó.

El Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura (NIFA), dependiente del USDA, será el encargado de administrar el programa de financiación competitiva. Los recursos estarán destinados a proyectos de renovación, expansión y construcción de instalaciones para fortalecer la capacidad de investigación agrícola.

Los solicitantes deberán aportar una contribución económica no federal equivalente al monto recibido para garantizar la participación local y la gestión responsable de los recursos públicos. Además, cada entidad elegible solo podrá recibir financiación para un proyecto a la vez.