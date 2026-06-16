Trump carga contra el desmadre woke de los demócratas en NY: la madre será "progenitor gestante" y el padre, "progenitor no gestante"

Publicado por Israel Duro 16 de junio, 2026

Desmadre woke en Nueva York. Ése podría ser -debería- el título del proyecto de Ley que los legisladores estatales demócratas han aprobado para desterrar una palabra tan odiosa, tan horrenda y peligrosa, tan peyorativa e insultante para cualquier mujer como es "madre".

Por todo ello, los legisladores del Partido Azul en Nueva York han invertido su tiempo, pagado por el dinero de los contribuyentes, en erradicar ese terrible palabro del Estado Imperial.

Tras la aprobación de la norma -calificada como "progresista" por sus autores-, tanto "madre" como "padre" desaparecerán de las leyes estatales sobre la custodia de los hijos y la paternidad. Un primer paso que no parece prometer nada bueno de cualquier tipo de normativa que se redacte sobre este tema por estos mismos políticos.

"Progenitor gestante", "progenitor no gestante"

Ahora, "madre" será sustituido por "progenitor gestante", en tanto que "padre" será "progenitor no gestante" -o incluso simplemente "progenitor" en los tribunales de familia, así como en la legislación sobre asuntos domésticos y educación.

Otros cambios que prevé el proyecto de ley es que los procedimientos para determinar quién es el padre biológico de un niño pasarían a denominarse casos de "parentesco" -en lugar de "paternidad"-. Además, un "padre putativo" —también conocido como padre moroso— pasaría a denominarse "presunto progenitor".

El proyecto de ley, introducido por el senador Luis Sepúlveda (demócrata por el Bronx) y la asambleísta Amy Paulin (demócrata por Westchester), de perfil izquierdista radical, fue aprobado a toda prisa en la Asamblea en marzo y en el Senado esta semana y pasa ahora al despacho de la gobernadora Kathy Hochul para su firma.

"Es la cultura woke descontrolada"

"Es la cultura woke descontrolada. Es una competencia por ver quién lleva la mejor", afirmó en declaraciones recogidas por el New York Post el presidente del Partido Conservador del estado, Gerard Kassar, antiguo miembro del personal del Senado y la Asamblea estatal durante muchos años.

También Trump arremetió contra la norma desde su cuenta de Truth Social, reposteando el artículo del NYP repitiendo el titular en tono crítico