Marco Rubio dice que el régimen cubano aceptó $100 millones en ayuda humanitaria, pero pone condiciones

Publicado por Carlos Dominguez 21 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció este jueves que Cuba habría aceptado una oferta de ayuda humanitaria por $100 millones, aunque mostró cautela sobre si el régimen cubano realmente cumplirá con las condiciones exigidas por Washington.

"Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que se concretará", declaró Rubio a los periodistas en Miami, mientras se dirigía a una reunión de la OTAN en Suecia.

El secretario insistió en que cualquier ayuda debe llegar directamente a la población y no pasar por manos del régimen. "No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos", advirtió.

Gaesa, el pulpo militar que bloquea la ayuda humanitaria

Rubio ha criticado en múltiples ocasiones a Gaesa, la empresa controlada por el Ejército cubano que domina sectores clave de la economía como el turismo hotelero. Hace solo dos semanas, el Departamento del Tesoro incluyó a Gaesa en su lista de entidades sancionadas.

Desde principios de año, Estados Unidos ha conseguido canalizar millones de dólares en ayuda a través de la Iglesia católica, una vía que genera fuertes tensiones con el régimen cubano.

De la acusación a Raúl Castro a la amenaza militar cubana

En paralelo, Washington anunció el miércoles la inculpación del expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, un hecho calificado de histórico.

Rubio subrayó que el régimen cubano representa una amenaza para Estados Unidos. "Cuba no solo posee armas que ha adquirido de Rusia y China durante años, sino que además alberga presencia de inteligencia rusa y china en su país, no lejos de donde nos encontramos ahora".

El presidente Donald Trump había señalado en las últimas semanas que Cuba podría convertirse en el próximo objetivo tras las acciones en Venezuela e Irán, pero el miércoles aclaró que por ahora no contempla "una escalada".