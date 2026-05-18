Estados Unidos y Nigeria lanzan una operación conjunta contra el Estado Islámico

Publicado por Williams Perdomo 18 de mayo, 2026

Nigeria y Estados Unidos llevaron a cabo nuevos ataques contra yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) en el noreste de ese país de África Occidental, indicó el Ejército estadounidense el lunes.

El sábado, ambos países anunciaron que habían abatido en una operación conjunta a Abu Bilal al Minuki, un líder del EI descrito como el segundo al mando del grupo a nivel mundial, que estaba sujeto a sanciones estadounidenses desde 2023.

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de grupos yihadistas y de bandas criminales, que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con multas de extorsión.

Los últimos ataques de las fuerzas nigerianas y estadounidenses se llevaron a cabo el domingo, indicó el Mando África de Estados Unidos (Africom) en un comunicado.

Desde 2009, el grupo yihadista liderado por Boko Haram y posteriormente por su grupo rival, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), ha causado decenas de miles de muertos y millones de desplazados en Nigeria.

El recrudecimiento de los ataques mortales y los secuestros en los últimos meses suscitó críticas por parte del presidente Donald Trump quien afirmó que los cristianos de Nigeria estaban siendo perseguidos.