Doble play en Caracas: El régimen de Delcy Rodríguez ofrece alineación a EEUU mientras rinde honores a Rusia y China

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de abril, 2026

Desde la captura de Nicolás Maduro, el régimen interino de Delcy Rodríguez ha jugado ambigua y audazmente en el tablero geopolítico internacional, buscando proyectar una alineación estratégica con los Estados Unidos mientras aparenta marginar la influencia de más de dos décadas de Rusia y China en territorio venezolano.

Esta maniobra pretende presentar a Caracas como un socio confiable para los intereses estadounidenses en la región, alejándose de los ejes de poder orientales que sostuvieron al chavismo durante décadas.

Sin embargo, esta supuesta "ruptura" con los aliados tradicionales de la revolución parece chocar con la realidad de los gestos oficiales en la capital venezolana. Mientras los emisarios de Rodríguez negocian en suelo estadounidense, la Cancillería chavista mantiene una retórica de lealtad absoluta hacia Moscú y Pekín.

El canciller Yván Gil organizó el 28 de abril un acto solemne en el Panteón Nacional, donde los embajadores de Rusia y China entregaron ofrendas florales ante el sarcófago del Libertador Simón Bolívar. El evento conmemoró el 30 aniversario de la Asociación Estratégica entre ambas naciones, un acto que Gil calificó como un respaldo a la diplomacia multipolar.

“Venezuela se une a esta conmemoración cumpliendo con nuestro compromiso inquebrantable con el avance del nuevo mundo multipolar y la Diplomacia Bolivariana de Paz”, afirmó Gil a través de sus redes sociales.

Normalización aérea y el factor económico

En medio de estas señales contradictorias, la relación bilateral con Estados Unidos ha dado un paso concreto. Este jueves, el primer vuelo comercial directo entre ambos países tras siete años de suspensión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

El vuelo AA3599, operado por Envoy Air (filial de American Airlines), partió desde Miami como un símbolo de la restauración de los lazos económicos. Este deshielo ocurre tras la captura de Maduro en enero y la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas hace apenas un mes.

En la aeronave llegaron el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Energía y asesor del presidente Donald Trump, Jarrod Agen, y el Subsecretario del Departamento de Estado, Ryan McCormack, con la intención de avanzar “en acuerdos por el beneficio mutuo”, según el régimen interino.

La administración Trump ha recibido con optimismo estos avances comerciales. El presidente ha destacado la rentabilidad actual de la relación, señalando que la producción de riqueza en Venezuela ha alcanzado niveles no vistos en mucho tiempo.

“Nos llevamos fantástico con Venezuela. Trabajamos muy cerca con ellos. Están produciendo más dinero hoy del que han sacado en décadas. Están haciendo mucho dinero y nosotros también”, declaró hoy el presidente Donald Trump.

La estabilidad como puente hacia la transición

Para los representantes de Washington en el terreno, la reapertura económica y los acuerdos energéticos no son un fin en sí mismos, sino herramientas para un objetivo político mayor. El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, ha sido claro al respecto.

Barrett sostiene que la insistencia en la estabilidad financiera y la normalización de las relaciones tiene como propósito fundamental preparar el terreno para el cambio de mando definitivo.

El encargado de negocios, John Barrett, afirmó hoy desde el aeropuerto de Maiquetía que el propósito es crear condiciones para acercar a Venezuela a la última fase del plan: la transición, avanzando así Washington en una hoja de ruta donde la estabilidad económica es solo el preludio de una salida política total para la estructura del chavismo.