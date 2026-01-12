Meta nombró como nueva presidenta a Dina Powell McCormick, banquera y antigua asesora de Trump en la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 12 de enero, 2026

Dina Powell McCormick, esposa del senador Dave McCormick (R-PA) y exasesora de Donald Trump, fue nombrada como nueva presidenta de Meta y vicepresidenta de la junta directiva. Powell McCormick cuenta con una destacada trayectoria en el sector privado, así como también en los círculos republicanos. Hasta el momento se desempeñaba como miembro de la junta directiva del gigante tecnológico.

En sus años de carrera en el ámbito de las finanzas, Powell McCormick estuvo 16 años ocupando puestos directivos en Goldman Sachs y fue vicepresidenta, presidenta y jefa de servicios globales al cliente en el banco mercantil BDT & MSD Partners.

A nivel gubernamental, ocupó diversos cargos en la Casa Blanca de George W. Bush, como asesora adjunta de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas y subsecretaria de Estado para Asuntos Educativos y Culturales.

Durante la primera Administración Trump, fue una de las principales asesoras del Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Su trabajo se centró principalmente en Medio Oriente, colaborando con Jared Kushner para abordar la relación con Israel y los Estados del Golfo. Dejó la Casa Blanca a mediados de 2018 para volver al sector privado, un año y medio antes de que se anunciaran los Acuerdos de Abraham.

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente Trump celebró el nombramiento de Powell. "Enhorabuena a DINA POWELL MCCORMICK, QUE ACABA DE SER NOMBRADA NUEVA PRESIDENTA DE META. ¡Una gran elección por parte de Mark Z! Es una persona fantástica y con mucho talento, que ha servido a la Administración Trump con fuerza y distinción. Presidente DJT", escribió.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, expresó lo siguiente en un comunicado: “La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales, combinada con sus profundas relaciones en todo el mundo, la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa".

Según un documento presentado ante la bolsa de valores, Powell McCormick había renunciado previamente al directorio de Meta en diciembre, ocho meses después de unirse como presidenta de la empresa. En su nuevo puesto directivo, aseguraron que ayudará a guiar su estrategia general, incluyendo la ejecución de inversiones multimillonarias.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, habló con Axios y remarcó la trayectoria de la nueva incorporación de Meta. "Conozco a Dina desde hace unos 20 años y me la encuentro por todo el mundo. Es una banquera excepcional con unas relaciones magníficas. Los clientes la respetan profundamente por sus conocimientos, su experiencia, su capacidad de ejecución y entrega, y por el hecho de que trabaja muy duro", señaló.