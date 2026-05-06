EN VIVO | El precio del petróleo se desploma por debajo de los $100 al crecer las expectativas de un acuerdo de paz en Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 6 de mayo, 2026

El creciente optimismo por la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz en Oriente Medio espoleó las bolsas y provocó una caída considerable en el precio del crudo. La paralización del Project Freedom por parte de Trump en aras de los "grandes avances" en las conversaciones con los ayatolás, junto al optimismo de Pakistán y el anuncio de China de que aumentará su participación para conseguir el fin definitivo de las hostilidades dieron un empujón importante a la economía global.

Además, Marco Rubio, a pesar de informes de que los militares están listos para reanudar los ataques en cuanto se les ordene, apuntó que por parte de EEUU se da por finalizada la parte ofensiva del conflicto y señaló que la paz en Líbano puede sostenerse a pesar del boicot de Hezbolá.

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05:25 Am El precio del petróleo se hunde por debajo de los $100 Por barril 13:38 06/05/2026 13:38 06/05/2026 Los precios del petróleo se hundieron considerablemente ante el optimismo de los mercados sobre un posible acuerdo que ponga fin al conflicto de Oriente Medio, en especial el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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​El barril de Brent cotizaba a 98,13 dólares a media sesión europea tras ceder más de un 11% de su valor en unas horas, mientras que el West Texas Internacional caía hasta los 90,80 dólares por barril, también con una pérdida de valor superior al 11%.

05:01 Am China dice que desempeñará un "papel más importante" en el fin de los combates en Oriente Medio 13:36 06/05/2026 13:36 06/05/2026 El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que Pekín desempeñará un "papel más importante" para poner fin a las hostilidades en Oriente Medio durante las conversaciones que mantuvo el miércoles con su homólogo iraní, una semana antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con Xi Jinping.



China es un cliente clave del petróleo iraní, desafiando las sanciones impuestas por Estados Unidos, y se ve directamente afectada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, fronterizo con Irán.



Aunque China ya participó en las negociaciones, y fue clave para alcanzar el alto el fuego temporal, ahora "trabajará con más ahínco para aliviar las tensiones y poner fin a los combates, seguirá apoyando el inicio de conversaciones de paz y desempeñará un papel más importante en la restauración de la paz y la tranquilidad en Oriente Próximo", declaró Wang al iraní Abbas Araghchi en Pekín.



"China considera que debe lograrse sin demora un cese completo de los combates, que es aún más inaceptable reiniciar las hostilidades y que seguir negociando sigue siendo esencial", declaró Wang, según un comunicado de su ministerio tras las conversaciones.

04:34 am Pakistán, optimista ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo de paz pronto 13:34 06/05/2026 13:34 06/05/2026 El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, declaró el miércoles tener "buenas esperanzas" de que la dinámica actual en el estrecho de Ormuz conduzca a la paz en Oriente Medio.



"Tenemos buenas esperanzas de que la dinámica actual desemboque en un acuerdo duradero que garantice una paz y una estabilidad sostenibles para la región y más allá", declaró en un mensaje publicado en X.

04:08 am EAU denuncia nuevos ataques desde Irán, pero Teherán niega "categóricamente" haber atacado a su vecino 13:28 06/05/2026 13:28 06/05/2026 Emiratos Árabes Unidos denunció haber sido atacado por segunda vez con drones y misiles desde Irán. Las autoridades denuncian que el objetivo de estas agresiones son los oleoductos emiratíes, que han aumentado la cantidad de oro negro que circula por ellos para hacer más liviano el bloqueo del estrecho de Ormuz.



Algo que el mando militar iraní negó "categóricamente": "Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán no han llevado a cabo ninguna operación de misiles ni de drones contra Emiratos Árabes Unidos en los últimos días", afirmó el portavoz del cuartel general del mando de las fuerzas armadas, Khatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

03:46 am CMA CGM dice que que uno de sus portacontenedores fue alcanzado 12:46 06/05/2026 12:46 06/05/2026 El portacontenedores San Antonio, de pabellón maltés y propiedad del armador francés CMA CGM, fue "objeto de un ataque" el martes en el estrecho de Ormuz, confirmó el grupo.



El ataque causó "heridos entre los miembros de la tripulación", que fueron "evacuados y atendidos", y ocasionó "daños" en el buque, añadió CMA CGM